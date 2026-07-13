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Santiago de Compostela

La campaña de Cáritas Santiago para ayudar a Venezuela supera los 70.000 euros en diez días

Las aportaciones de particulares, parroquias, empresas y entidades de la Archidiócesis se destinarán a la respuesta humanitaria coordinada por Cáritas Española tras los terremotos

Redacción
13/07/2026 13:17
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La campaña permanece abierta y las donaciones pueden realizarse a través del portal de Cáritas Diocesana de Santiago, indicando como destino "Terremoto Venezuela".
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La campaña extraordinaria puesta en marcha por Cáritas Diocesana de Santiago para ayudar a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela ha recaudado 70.768,76 euros en sus diez primeros días. 

La iniciativa, activada el pasado 26 de junio a petición de Cáritas Venezuela, canaliza las aportaciones recibidas en la Archidiócesis hacia la respuesta humanitaria coordinada por Cáritas Española.

ALICANTE, 26/06/2026.- Recogida de medicamentos en AMASVE (Asociación de Mujeres por la Alianza Sociocultural Venezuela-España) para llevar a Venezuela tras el terremoto. EFE/Morell

Nace en Santiago 'Conecta Venezuela', una plataforma para canalizar ayuda directa a los afectados por el terremoto

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La cantidad corresponde únicamente a las donaciones ingresadas en las cuentas de Cáritas Diocesana de Santiago y procede de particulares, colectas parroquiales, empresas y otras entidades. El importe será transferido a Cáritas Española para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

El arzobispo de Santiago y presidente de Cáritas Diocesana, Francisco José Prieto Fernández, agradeció la solidaridad mostrada por la sociedad y destacó el compromiso de parroquias, comunidades religiosas, empresas y ciudadanos con las personas afectadas por la emergencia.

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La campaña permanece abierta y las donaciones pueden realizarse a través del portal de Cáritas Diocesana de Santiago, indicando como destino "Terremoto Venezuela".

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