La campaña de Cáritas Santiago para ayudar a Venezuela supera los 70.000 euros en diez días

La campaña permanece abierta y las donaciones pueden realizarse a través del portal de Cáritas Diocesana de Santiago, indicando como destino "Terremoto Venezuela".

La campaña extraordinaria puesta en marcha por Cáritas Diocesana de Santiago para ayudar a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela ha recaudado 70.768,76 euros en sus diez primeros días.

La iniciativa, activada el pasado 26 de junio a petición de Cáritas Venezuela, canaliza las aportaciones recibidas en la Archidiócesis hacia la respuesta humanitaria coordinada por Cáritas Española.

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La cantidad corresponde únicamente a las donaciones ingresadas en las cuentas de Cáritas Diocesana de Santiago y procede de particulares, colectas parroquiales, empresas y otras entidades. El importe será transferido a Cáritas Española para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

El arzobispo de Santiago y presidente de Cáritas Diocesana, Francisco José Prieto Fernández, agradeció la solidaridad mostrada por la sociedad y destacó el compromiso de parroquias, comunidades religiosas, empresas y ciudadanos con las personas afectadas por la emergencia.

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La campaña permanece abierta y las donaciones pueden realizarse a través del portal de Cáritas Diocesana de Santiago, indicando como destino "Terremoto Venezuela".