La Cámara de Comercio movilizó más de 4,5 millones para impulsar la digitalización de las empresas

La Cámara de Comercio de Santiago gestionó durante 2025 más de 4,5 millones de euros en ayudas destinadas a impulsar la transformación digital de las empresas de su demarcación, según recoge su Memoria de Actividades 2025.

Estos fondos permitieron implantar más de 1.615 soluciones digitales, favoreciendo la incorporación de nuevas tecnologías, la optimización de procesos y la mejora de la competitividad empresarial.

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La institución también tramitó 2.280 expedientes, suscribió 207 nuevos acuerdos y organizó 21 jornadas especializadas, en las que participaron más de 600 empresas y profesionales.

La presidenta de la Cámara, María Pais Fajín, destacó que la memoria refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo económico y el acompañamiento de las empresas en ámbitos como la digitalización, la innovación, la internacionalización y el emprendimiento.

En materia de internacionalización, la Cámara atendió 2.466 consultas especializadas, emitió 3.565 documentos para operaciones de comercio exterior y promovió actuaciones en 14 países, con la participación de 43 empresas.

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La Memoria también pone en valor el apoyo al emprendimiento, con más de 680 asesoramientos y la creación de 176 nuevas empresas durante 2025. Además, el Viveiro de Empresas mantuvo una ocupación del 92 %, situándose un año más entre los tres mejores de España según el ranking de Funcas.

En el ámbito formativo, la entidad organizó 54 acciones en las que participaron más de 1.270 personas, además de impulsar programas de acreditación de competencias y mentoring empresarial. La Cámara subraya asimismo su participación en proyectos europeos y en iniciativas de cooperación para reforzar la innovación y la competitividad del tejido empresarial gallego.