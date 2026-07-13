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Santiago de Compostela

El Museo Casa de la Troya amplía su horario de visitas durante el verano

Abrirá de martes a sábado hasta mediados de septiembre y mantendrá la exposición dedicada al centenario de la primera adaptación cinematográfica de La Casa de la Troya

Redacción
13/07/2026 12:53
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El museo mantiene durante todo el año la exposición "La Casa de la Troya: Una noche revelada"
Cedida
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El Museo Casa de la Troya amplía desde este martes, 14 de julio, su horario de apertura con motivo de la temporada estival. Hasta mediados de septiembre podrá visitarse de martes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, mientras que a partir de esa fecha abrirá de jueves a sábado hasta el cierre de la temporada, previsto para mediados de octubre.

Las visitas, siempre guiadas y con una duración aproximada de 25 minutos, permiten conocer cómo era la vida estudiantil en la Compostela de finales del siglo XIX a través de la histórica pensión inmortalizada por Alejandro Pérez Lugín en su novela La Casa de la Troya

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La entrada general cuesta 3 euros, mientras que la tarifa reducida es de 2 euros para familias numerosas, personas jubiladas y desempleadas, estudiantes, peregrinos y residentes en Santiago.

Además, el museo mantiene durante todo el año la exposición "La Casa de la Troya: Una noche revelada", organizada con motivo del centenario de la primera adaptación cinematográfica de la novela. La muestra reúne más de medio centenar de fotografías de la película rodada en 1925 en Santiago y otras localidades gallegas.

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