O CiQUS recibe a acreditación María de Maeztu como Unidade de Excelencia
O centro da USC obtén un financiamento de preto de tres millóns de euros para reforzar a captación de talento, impulsar o seu plan estratéxico e consolidar a súa proxección internacional
O Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) da Universidade de Santiago de Compostela recibiu este luns a acreditación como Unidade de Excelencia María de Maeztu, concedida pola Axencia Estatal de Investigación (AEI), nun acto institucional celebrado na Universitat Politècnica de València e presidido pola ministra de Ciencia, Innovación e Universidades, Diana Morant.
A acreditación foi recollida polo director científico do CiQUS, Diego Peña, das mans da ministra. En representación do centro asistiron tamén o director adxunto, Martín Fañanás Mastral; os investigadores principais Dolores Pérez Meirás e José Luis Mascareñas Cid, e a responsable de Xestión Estratéxica, Almudena García Fernández. A cerimonia contou así mesmo coa presenza da reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras Casais; do secretario xeral de Universidades da Xunta de Galicia, José Alberto Díez de Castro; e de Irene Bonome, subdirectora de Promoción Científica e Tecnolóxica Universitaria.
A acreditación María de Maeztu distingue as unidades de investigación que destacan polo impacto e liderado internacional da súa actividade científica, tras un esixente proceso de avaliación realizado por un comité científico independente. Cun financiamento aproximado de tres millóns de euros para os vindeiros catro anos, este recoñecemento permitirá ao CiQUS impulsar o seu plan estratéxico, reforzar a captación e formación de talento investigador, ampliar as súas capacidades científicas e fortalecer a súa proxección internacional.
"Esta acreditación supón un recoñecemento ao traballo desenvolvido durante os últimos anos, pero, sobre todo, unha oportunidade para mirar ao futuro con maior ambición. Permitiranos impulsar proxectos máis ambiciosos, acelerar o desenvolvemento do plan estratéxico do centro e seguir atraendo talento para consolidar o CiQUS como un referente internacional na investigación química", destaca Diego Peña.
Entre as principais liñas de actuación que impulsará este recoñecemento figuran o fortalecemento dos programas de formación e mobilidade para investigadores novos, a atracción de novo talento internacional, o reforzo da estrutura de apoio á investigación e o desenvolvemento de novas capacidades científicas e infraestruturas que permitan ao centro seguir medrando e abordar desafíos cada vez máis complexos desde a química, a bioloxía e a ciencia de materiais.
A concesión deste selo sitúa o CiQUS entre o reducido grupo de centros e unidades de excelencia recoñecidos polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, consolidando a súa posición como referente na investigación química interdisciplinaria. Desde a súa creación en 2010, o centro desenvolveu un modelo científico baseado na colaboración entre disciplinas para dar resposta a grandes retos en saúde, sustentabilidade e novos materiais. O CiQUS conta ademais co recoñecemento CIGUS da Xunta de Galicia e recibe apoio financeiro da Unión Europea a través do Programa Galicia FEDER 2021-2027, un respaldo que contribuíu a consolidar as súas capacidades científicas e institucionais.
A acreditación María de Maeztu terá unha vixencia de seis anos e permitirá ao CiQUS integrarse na Alianza SOMMa (Severo Ochoa & María de Maeztu Alliance), a rede que reúne os principais centros e unidades de excelencia científica de España e que promove a colaboración, a internacionalización e o fortalecemento do sistema de I+D+i.