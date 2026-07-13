Chaián celebra esta fin de semana o 50 aniversario da Festa do Escalo
O Concello de Santiago colabora cunha edición especial da cita, que incluirá o tradicional concurso de pesca, actividades populares e unha homenaxe polo seu medio século de historia
O Concello de Santiago, a través da Concellaría de Festas e Medio Rural, colabora coa Festa do Escalo de Chaián, que terá lugar o próximo fin de semana, os días 18 e 19 de xullo. A concelleira Pilar Lueiro manifestou a importancia de apoiar as parroquias do rural na celebración deste tipo de actividades que enriquecen tamén a oferta e diversidade cultural e social que caracteriza Santiago.
A Festa do Escalo celebrará este ano o seu 50º aniversario co descubrimento da placa conmemorativa desta data. Comezará co tradicional concurso de pesca e terminará a mañá coa entrega de trofeos. Tamén se celebrará o VI Campionato da Chave, haberá xantar popular e sesión vermú e tardeo coa orquestra Salsarena.
En días pasados, Pilar Lueiro e Xesús Domínguez desprazáronse ata Chaián para supervisar os traballos de acondicionamento previo da zona na que se desenvolve esta tradicional cita, reafirmando así o seu compromiso co apoio ás iniciativas que dinamizan as parroquias do rural e contribúen á conservación das súas tradicións. Alí, fixeron unha visita co presidente da Sociedade A Venatoria, Carlos Rodríguez Durante, para revisar as necesidades do espazo.
O Goberno municipal pon en valor a organización deste evento, así como o labor do movemento asociativo das parroquias na conservación das tradicións e na dinamización social e cultural do rural compostelán. E tamén mantén
Ademais, o Concello de Santiago continuará colaborando coas entidades veciñais e asociacións do municipio para apoiar actividades que fortalecen a identidade das parroquias, favorecen a convivencia e contribúen a manter vivo o patrimonio cultural e etnográfico do municipio.