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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Chaián celebra esta fin de semana o 50 aniversario da Festa do Escalo

O Concello de Santiago colabora cunha edición especial da cita, que incluirá o tradicional concurso de pesca, actividades populares e unha homenaxe polo seu medio século de historia

Redacción
13/07/2026 18:00
A concelleira Pilar Lueiro e o concelleiro Xesús Domínguez visitaron Chaián para supervisar os traballos de acondicionamento do espazo que acollerá a 50ª edición da Festa do Escalo
A concelleira Pilar Lueiro e o concelleiro Xesús Domínguez visitaron Chaián para supervisar os traballos de acondicionamento do espazo que acollerá a 50ª edición da Festa do Escalo
Concello de Santiago
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O Concello de Santiago, a través da Concellaría de Festas e Medio Rural, colabora coa Festa do Escalo de Chaián, que terá lugar o próximo fin de semana, os días 18 e 19 de xullo. A concelleira Pilar Lueiro manifestou a importancia de apoiar as parroquias do rural na celebración deste tipo de actividades que enriquecen tamén a oferta e diversidade cultural e social que caracteriza Santiago.

A Festa do Escalo celebrará este ano o seu 50º aniversario co descubrimento da placa conmemorativa desta data. Comezará co tradicional concurso de pesca e terminará a mañá coa entrega de trofeos. Tamén se celebrará o VI Campionato da Chave, haberá xantar popular e sesión vermú e tardeo coa orquestra Salsarena.

En días pasados, Pilar Lueiro e Xesús Domínguez desprazáronse ata Chaián para supervisar os traballos de acondicionamento previo da zona na que se desenvolve esta tradicional cita, reafirmando así o seu compromiso co apoio ás iniciativas que dinamizan as parroquias do rural e contribúen á conservación das súas tradicións. Alí, fixeron unha visita co presidente da Sociedade A Venatoria, Carlos Rodríguez Durante, para revisar as necesidades do espazo.

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O Goberno municipal pon en valor a organización deste evento, así como o labor do movemento asociativo das parroquias na conservación das tradicións e na dinamización social e cultural do rural compostelán. E tamén mantén

Ademais, o Concello de Santiago continuará colaborando coas entidades veciñais e asociacións do municipio para apoiar actividades que fortalecen a identidade das parroquias, favorecen a convivencia e contribúen a manter vivo o patrimonio cultural e etnográfico do municipio.

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