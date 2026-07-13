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Santiago de Compostela

Borja Verea propone implantar Bizum para los pagos y cobros municipales en Santiago

El líder del PP plantea incorporar este sistema para abonar tasas, actividades o servicios municipales y defiende una administración "más ágil y cercana" a la ciudadanía

Agencias
13/07/2026 17:00
El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, presentó un paquete de medidas dirigido a las familias que incluye estancias de verano en Irlanda para estudiantes de 3º de la ESO
Borja Verea presentó una nueva propuesta para modernizar la gestión municipal, centrada en facilitar los pagos y cobros a través de Bizum
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El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha propuesto incorporar Bizum como nuevo sistema de pago y cobro municipal para "facilitar" los trámites administrativos entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.

Tal y como ha trasladado este lunes en rueda de prensa el popular, esta medida se enmarca dentro del programa de propuestas presentadas en las últimas semanas con el objetivo de "mejorar la vida de los compostelanos".

"Un vecino podrá pagar una tasa, una actividad deportiva, una escuela municipal o los comedores del mismo que paga hoy en cientos de operaciones, de comercios y de situaciones de vida diaria. A un click del móvil", ha resumido.

En su intervención ante los medios, Verea ha indicado que este sistema ha sido incorporado por "muchas administraciones", por ello, lo que proponen es que "Santiago deje de ir por detrás y empiece a ponerse al día".

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A su parecer, modernizar una administración "no consiste únicamente en incorporar tecnología", sino en "ponerla al servicio de las personas".

Así, el líder del PP de Santiago ha señalado que la aplicación Bizum "no es lo importante", sino que el Ayuntamiento "respete el tiempo de sus vecinos y aproveche las tecnologías para simplificar las cosas cotidianas". "Este es el modelo de ciudad en el que que yo creo", ha remarcado.

Candidatos a la alcaldía 

Durante la ronda de preguntas, el popular ha sido cuestionado acerca de la presentación de los candidatos de las diferentes formaciones políticas a las elecciones municipales de 2027.

Al respecto, Verea les ha deseado "toda la suerte del mundo", ya que "van a defender con legitimidad su proyecto" y eso es "muy positivo para la democracia". Igualmente, ha considerado que los próximos comicios "no van realmente de nombres, sino de decidir que futuro queremos para Santiago".

En esa línea, ha indicado que, a su juicio, los compostelanos tendrán que escoger entre continuar "con el mismo espacio político que lleva gobernando la ciudad durante los últimos doce años" o abrir "una nueva etapa" con un cambio "tranquilo, capacidad de gestión, ilusión y un proyecto pensado para que Santiago vuelva funcionar y recupere su ambición".

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