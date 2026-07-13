A CMS organiza dúas xornadas de música e debate político en Santiago
O festival gratuíto celebrarase os días 24 e 25 de xullo en Belvís con concertos de Ataque Escampe, Kid Mount, Huda e Lisdexia, entre outros artistas
A Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) celebrará os días 24 e 25 de xullo no parque de Belvís, en Santiago de Compostela, as Xornadas Socialistas pola Autodeterminación, un festival gratuíto que combinará concertos, charlas e outras actividades culturais e políticas.
A programación musical contará o venres coas actuacións de Kid Mount, Huda, Lisdexia e Ataque Escampe. O sábado será a quenda de Bobby Drake, Kidd Fisto, Joven Tensa, DJ Furor e Frau Troffea, antes dunha foliada que porá o broche final ao evento.
As xornadas incluirán tamén charlas sobre autodeterminación e militancia, ademais de exposicións, un xantar popular, unha feira do libro e unha zona de acampada. No marco desta convocatoria, a CMS anunciou igualmente unha manifestación para o 24 de xullo, con saída ás 21.00 horas en Santiago, baixo o lema "Contra a opresión nacional, loita de clases revolucionaria".