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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A CMS organiza dúas xornadas de música e debate político en Santiago

O festival gratuíto celebrarase os días 24 e 25 de xullo en Belvís con concertos de Ataque Escampe, Kid Mount, Huda e Lisdexia, entre outros artistas

Redacción
13/07/2026 12:04
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Membros da CMS co cartel das xornadas
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A Coordinadora da Mocidade Socialista (CMS) celebrará os días 24 e 25 de xullo no parque de Belvís, en Santiago de Compostela, as Xornadas Socialistas pola Autodeterminación, un festival gratuíto que combinará concertos, charlas e outras actividades culturais e políticas.

A programación musical contará o venres coas actuacións de Kid Mount, Huda, Lisdexia e Ataque Escampe. O sábado será a quenda de Bobby Drake, Kidd Fisto, Joven Tensa, DJ Furor e Frau Troffea, antes dunha foliada que porá o broche final ao evento.

As xornadas incluirán tamén charlas sobre autodeterminación e militancia, ademais de exposicións, un xantar popular, unha feira do libro e unha zona de acampada. No marco desta convocatoria, a CMS anunciou igualmente unha manifestación para o 24 de xullo, con saída ás 21.00 horas en Santiago, baixo o lema "Contra a opresión nacional, loita de clases revolucionaria".

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