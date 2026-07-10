El Xacobeo reivindica la acogida como uno de los pilares del Camino hacia el Año Santo 2027

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, clausuró un curso de verano dedicado al fenómeno xacobeo en el que defendió la hospitalidad como uno de los valores esenciales del Camino Europa Press

El comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez Román, reivindicó hoy la acogida como uno de las principales señales de identidad de Galicia y uno de los valores fundamentales del próximo Año Santo Compostelano. Lo hizo durante la clausura del curso de verano de la Universidad CEU María Cristina, dedicado al fenómeno xacobeo, donde puso en valor el carácter religioso, cultural, social y europeo del Camino de Santiago y animó a seguir ahondando en su estudio y divulgación.

En su intervención, Marcos Gómez Román recordó que el Xacobeo tiene su origen en la peregrinación y destacó que la dimensión religiosa "es la más importante y el origen de todo, sin a cuál todo el que rodea el fenómeno no tendría sentido". En este contexto, incidió en que la Xunta de Galicia afronta la preparación del Año Santo 2027 desde el respecto a la esencia del Camino y a su dimensión espiritual.

El comisario del Xacobeo 2027 puso el foco especialmente en la acogida, que definió como un elemento irrenunciable de la tradición xacobea. "En los albergues se transmiten diariamente los valores de hospitalidad y acogida, que están en la base misma del Camino, que no podría concebirse, mantenerse ni entenderse sin la fraternidad que se ofrece a los peregrinos", afirmó. Asimismo, destacó que estos valores forman parte de la identidad del pueblo gallego y se manifiestan a lo largo de toda la ruta xacobea gracias a la implicación de la ciudadanía, de las instituciones y de A Igrexa.

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Red pública de albergues

En este sentido, recordó que Galicia cuenta con una red pública del Xacobeo de cerca de 80 albergues con más de 3.500 plazas distribuidas por los itinerarios xacobeos oficialmente reconocidos, un modelo inspirado en los antiguos hospitales medievales que contribuyó de manera decisiva al renacimiento del Camino en las últimas décadas. Además, defendió que el reconocimiento de la acogida tradicional debe abarcar el conjunto de los actores que hacen posible esa hospitalidad, desde las asociaciones y cofradías hasta las administraciones públicas y la Iglesia.

En esa misma línea, añadió que "desde abrir las casas para ofrecer al peregrino un poco de descanso o un vaso de agua hasta desearle 'buen Camino' cada vez que se cruza con uno de ellos, la hospitalidad fue históricamente y sigue siendo en la actualidad un elemento vertebrador y definitorio del Camino". "Y así seguirá siendo también en el próximo Año Santo 2027", aseguró.

Durante su intervención, Marcos Gómez Román incidió también en la preparación del próximo Xacobeo, para lo cual la Xunta está trabajando con el objetivo de ofrecer la mejor experiencia posible a los peregrinos. Tras recordar que el pasado año más de medio millón de personas recogieron a Compostela, destacó que "esperamos que el Año Santo 2027 sea el más exitoso y concurrido de nuestra historia", aunque precisó que "las cifras no nos obsesionan". "Si debemos elegir entre cantidad y calidad, quedamos con el segundo. No podía ser de otra manera en una tierra que tiene como léemela Galicia Calidade", afirmó.

Finalmente, el comisario defendió que el Xacobeo 2027 será "un Xacobeo de todos y para todos", abierto tanto a los peregrinos que recorren el Camino por motivos religiosos como a aquellos que lo hacen impulsados por la búsqueda de crecimiento personal, por el contacto con la naturaleza o por el interés cultural y patrimonial. Para alcanzar ese objetivo, apeló a la colaboración entre administraciones, tejido económico y sociedad civil y abogó por un Xacobeo "más participativo", basado en la escucha y en la implicación de todos los agentes vinculados al Camino de Santiago.