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Santiago de Compostela

USC y PPdeG acercan posturas en financiación y vivienda, pero mantienen el choque por las universidades privadas

La rectora Rosa Crujeiras y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, mantienen su primer encuentro institucional para abordar los retos del sistema universitario gallego

Agencias
10/07/2026 18:00
La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, analizaron cuestiones como la financiación universitaria, la vivienda y el futuro del sistema universitario gallego
La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, analizaron cuestiones como la financiación universitaria, la vivienda y el futuro del sistema universitario gallego
Íñigo Rolán
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La rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Rosa Crujeiras, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, han mantenido este viernes un primer encuentro institucional para abordar los principales "retos" del sistema universitario gallego. Una cita marcada por el análisis del modelo de financiación, de la "presión habitacional" y por las diferencias en torno a la implantación de universidades privadas.

En declaraciones a los medios al terminar la reunión, la rectora ha admitido que la postura sobre la universidad privada es un punto en el que ambas partes no comparten "el mismo posicionamiento". "Lo que reclamamos desde el sistema público universitario de Galicia es que las reglas del juego sean las mismas y que, sobre todo, se garanticen los estándares de calidad en los títulos", ha aseverado la rectora.

Por su parte, Paula Prado ha señalado que su formación está a favor de estos proyectos "siempre que cumplan con la legislación y los estándares de calidad", incluyendo la acreditación del profesorado. Según Prado, el sistema público "compite mucho más allá" y no debe tener "miedo" a otros proyectos sociales.

En el ámbito económico, la secretaria xeral de los 'populares' ha destacado el "compromiso claro" de la Xunta con la educación pública, recordando que este es el tercer año de matrícula universitaria gratuita. Prado ha puesto en valor el plan de financiación como herramienta de "estabilidad" para planificar proyectos, detallando inversiones específicas como los 13 millones de euros para la nueva Facultad de Farmacia o los 13,5 millones destinados a campus especializados.

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Asimismo, Prado, que ha estado acompañada por el diputado autonómico y miembro de la Comisión de Educación, Julio García Comesaña, ha instado a las tres universidades gallegas a "coordinarse" para adelantar el plazo de matrícula antes del verano con el fin de captar más alumnado y facilitar su planificación.

Vivienda y relevo generacional

Otro de los ejes ha sido la "presión habitacional" en ciudades como Santiago y Lugo, un tema que "preocupa profundamente" a la institución académica por poder limitar el acceso a los estudios, según ha destacado la rectora.

En concreto, ha señalado que la USC trabaja actualmente en aumentar sus plazas en residencia mediante ampliaciones y la reforma del Colegio Mayor San Clemente. Y también en un proyecto piloto de convivencia intergeneracional que se espera que entre en vigor para el próximo curso.

Finalmente, Rosa Crujeiras ha trasladado la importancia de afrontar el relevo generacional y de que los poderes públicos comprendan que la universidad no solo forma, sino que "investiga, innova y transfiere conocimiento". Por su parte, Prado ha expresado su "orgullo" por el liderazgo de Crujeiras como la primera mujer rectora de la comunidad.

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