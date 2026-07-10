Recuperada la normalidad ferroviaria entre Santiago y Ourense tras dos días de incidencias
Adif concluye la reparación de la avería en la catenaria de O Irixo y restablece la circulación por doble vía después de retrasos y cancelaciones en los servicios
La circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela se ha normalizado en la mañana de este viernes tras finalizar los trabajos de reparación de la incidencia registrada el pasado miércoles en O Irixo.
En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de Adif, la avería registrada al quedar enganchado el patógrafo de un tren Avlo en la catenaría y que afectó a la electrificación ha quedado solucionada a las 5.24 horas de esta madrugada.
Este incidente, conforme señaló Adif, provocó que durante parte de la jornada del miércoles y todo el jueves la circulación entre Ourense y O Irixo se tuviese que realizar por vía única, lo que provocó retrasos en diferentes trenes y alguna cancelación.
Mientras que en la madrugada del jueves se consiguió retirar el tren averiado para posteriormente acceder a la infraestructura dañada, los trabajos han finalizado en la madrugada de este viernes.
De este modo, se espera que a lo largo de este viernes los servicio ferroviarios operen con normalidad, después de dos jornadas con retrasos y cancelaciones.