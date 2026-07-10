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Santiago de Compostela

Recuperada la normalidad ferroviaria entre Santiago y Ourense tras dos días de incidencias

Adif concluye la reparación de la avería en la catenaria de O Irixo y restablece la circulación por doble vía después de retrasos y cancelaciones en los servicios

Agencias
10/07/2026 14:11
Estación de tren de Santiago (Daniel Castelao)
Adif restableció en la madrugada de este viernes la circulación ferroviaria entre Santiago y Ourense
Eladio Lois
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La circulación ferroviaria entre Ourense y Santiago de Compostela se ha normalizado en la mañana de este viernes tras finalizar los trabajos de reparación de la incidencia registrada el pasado miércoles en O Irixo.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de Adif, la avería registrada al quedar enganchado el patógrafo de un tren Avlo en la catenaría y que afectó a la electrificación ha quedado solucionada a las 5.24 horas de esta madrugada.

Este incidente, conforme señaló Adif, provocó que durante parte de la jornada del miércoles y todo el jueves la circulación entre Ourense y O Irixo se tuviese que realizar por vía única, lo que provocó retrasos en diferentes trenes y alguna cancelación.

Mientras que en la madrugada del jueves se consiguió retirar el tren averiado para posteriormente acceder a la infraestructura dañada, los trabajos han finalizado en la madrugada de este viernes.

De este modo, se espera que a lo largo de este viernes los servicio ferroviarios operen con normalidad, después de dos jornadas con retrasos y cancelaciones.

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