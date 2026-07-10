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Santiago de Compostela

El PPdeG reivindica a Borja Verea como "la única alternativa" para gobernar Santiago

Paula Prado sostiene que los posibles candidatos de la izquierda "son todo lo mismo" y defiende que el líder popular ofrece un proyecto de ciudad "serio" para la capital gallega

Agencias
10/07/2026 15:30
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, defendió que el PP afronta las próximas municipales en Santiago con Borja Verea como candidato
La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, defendió en Santiago que Borja Verea representa la única opción de cambio para la ciudad
PPdeG
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La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha situado al líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, como "la única alternativa para que haya un cambio real" en la capital gallega y ha afeado que los candidatos de la izquierda "son todo lo mismo".

A preguntas de los medios este viernes tras reunirse con la rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Prado ha defendido que Borja Verea "es la única persona que puede ofrecer un proyecto de ciudad y un proyecto serio con medidas que cambien la ciudad".

"Yo creo que cualquier candidato de la izquierda en Santiago, bien sea del Bloque Nacionalista Galego (BNG), de Compostela Aberta, del PSOE o del PSOE 'bis', al final, son todo lo mismo y la única alternativa para que haya un cambio real en Santiago es Borja Verea", ha añadido.

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