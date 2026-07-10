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Santiago de Compostela

El Pazo de Raxoi abrirá sus puertas al público este otoño con visitas guiadas para escolares, asociaciones y turistas

El Ayuntamiento aprobará el lunes la recepción de las obras de rehabilitación del edificio, que mejoran su accesibilidad y permitirán convertirlo en un nuevo recurso turístico y divulgativo

Agencias
10/07/2026 16:00
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago
Archivo
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La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha anunciado que la Xunta de Goberno Local aprobará el próximo lunes la autorización para recibir la obra del Pazo de Raxoi, que contará con un programa de visitas guiadas al edificio a partir de otoño.

Tal y como ha recordado la mandataria compostelana en la rueda de prensa semanal, la obra obtuvo una subvención de tres millones de euros para realizar el mantenimiento y rehabilitación de patrimonio histórico con uso turístico. Así, el fin último era convertir el edifico en un recurso turístico abierto a locales y visitantes.

El diseño del proyecto incorporó elementos para mejorar la accesibilidad a las instalaciones, como una rampa en la entrada al mismo, y un ascensor para los pisos inferiores. Además, se instalaron sistemas de ventilación y climatización.

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En este sentido, la regidora ha recordado que el Ayuntamiento nunca estuvo abierto a las visitas, más que de forma puntual y que "mucha gente" no conoce su historia y memoria. De hecho, ha puesto de ejemplo que en él edificio estuvo la cárcel da Falcona.

Por eso, a partir de este otoño se ofrecerán visitas para tres grupos de personas. En primer lugar, se abrirán las puertas a los centros escolares para que los estudiantes puedan asistir en período lectivo. La visita irá acompañada de material didáctico para los asistentes.

En segundo lugar, se facilitará la visita gratuita a asociaciones culturales, vecinales o de cualquier otro ámbito radicadas en la capital gallega. Estas se podrán reservar dentro del calendario que se habilite, que será en horario de tarde o fin de semana.

Finalmente, los turistas podrán reservar a través de Turismo de Santiago la visita a la institución municipal, fuera del horario de funcionamiento ordinario de las oficinas municipales. Para ellas, se establecerá un precio público, con bonificaciones para estudiantes y otros colectivos.

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Un cierre de semana "importantísimo" en el que también ha querido destacar el fin de las obras en la rúa de Amor Ruibal, en Pontepedriña, abierta al tráfico desde el lunes. "Esta obra es una actuación pionera de adaptación al cambio climático y de devolución de espacio a las personas", ha remarcado.

Según ha subrayado, gracias a esta actuación la calle dispone de más árboles, más verde, menos asfalto y más materiales drenantes para hacerla "más habitable y humana".

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