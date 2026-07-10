O Colexio da Avogacía de Santiago tramita máis de 2.300 solicitudes de xustiza gratuíta no que vai de ano
A entidade reivindica unha nova Lei de Xustiza Gratuíta e un maior financiamento da quenda de oficio, integrada por 307 profesionais
O Colexio da Avogacía de Santiago tramitou 2.330 solicitudes de xustiza gratuíta no que vai de 2026. A cifra dá conta da actividade dun servizo que presta atención permanente e que atende a unha poboación de máis de 270.000 persoas nos partidos xudiciais da área compostelá.
Coincidindo coa celebración, este domingo 12 de xullo, do Día da Xustiza Gratuíta, o Colexio puxo en valor o labor dos 307 profesionais que integran actualmente a quenda de oficio, formada por 176 avogadas e 131 avogados. Ao longo do pasado ano a entidade xestionou un total de 4.483 expedientes de asistencia xurídica gratuíta.
O decano do Colexio da Avogacía de Santiago, Francisco Rabuñal, destacou o traballo que desenvolven tanto os profesionais da quenda de oficio como o persoal da institución para garantir un servizo que permanece operativo as 24 horas do día durante todo o ano. Ao mesmo tempo, reclamou unha actualización da normativa e un maior apoio económico por parte das administracións.
"É moi necesaria unha nova Lei de Xustiza Gratuíta e incrementar o financiamento que se destina á quenda de oficio", sinalou Rabuñal, quen advertiu de que o servizo require un importante esforzo en medios humanos e técnicos que actualmente se desenvolve "con moitas limitacións".
Entre as prestacións incluídas na xustiza gratuíta figura tamén unha quenda específica para a atención ás vítimas de violencia de xénero, dispoñible durante os 365 días do ano e atendida por profesionais especializados. Ademais, desde xaneiro deste ano, coa entrada en funcionamento do xulgado comarcal especializado en violencia de xénero de Santiago, o Colexio asumiu tamén a tramitación das solicitudes procedentes dos partidos xudiciais de Ribeira, Muros e Noia.
O Colexio da Avogacía de Santiago xestiona a quenda de oficio dos partidos xudiciais de Santiago de Compostela, Arzúa, Negreira, Ordes e Padrón, dando cobertura a unha poboación superior ás 270.000 persoas.