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Santiago de Compostela

Detenido el presunto autor de la brutal agresión junto al río Sarela

La Policía Nacional arrestó al sospechoso tras ser localizado semidesnudo en las inmediaciones de la Catedral, donde presuntamente mostró sus genitales, insultó a viandantes y amenazó a los agentes

Agencias
10/07/2026 16:19
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El presunto autor de una brutal agresión el pasado domingo a una persona que paseaba a su perro a orillas del río Sarela ha sido arrestado tras pasearse casi desnudo en las inmediaciones de la catedral de Santiago de Compostela, ha informado este viernes la Policía Nacional.

El pasado martes unos ciudadanos alertaron a la Policía de la presencia de un individuo semidesnudo enseñando sus genitales a los viandantes mientras profería insultos en las calles aledañas a la catedral.

El hombre intentó agredir a los policías que le solicitaron reiteradamente su identificación y profirió amenazas de muerte a los intervinientes, por lo que fue neutralizado y detenido por atentado y resistencia a agentes de la autoridad.

El hombre ya estaba bajo investigación como sospechoso de una agresión brutal el domingo a una persona en las proximidades del río Sarela, a la que golpeó con una piedra en diversas partes del cuerpo y la cabeza sin motivo aparente y que todavía permanece ingresada en un hospital por lesiones graves.

Finalmente, tras las declaraciones de víctima y testigos y otras diligencias, los investigadores pudieron determinar que el detenido era el presunto autor de dicho ataque.

El arrestado fue puesto el pasado miércoles a disposición de las autoridades de un juzgado de guardia que decretó su ingreso en prisión.

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