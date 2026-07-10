Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Adxudicadas as obras para mellorar a eficiencia enerxética da fachada norte do Pazo de Raxoi

O Consorcio de Santiago investirá máis de 614.000 euros na restauración da fachada, a renovación das ventás e a corrección de problemas de humidades e filtracións 

Redacción
10/07/2026 17:00
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Consorcio de Santiago publicou hoxe na Plataforma de Contratación do Sector Público a adxudicación do contrato para a execución das obras de mellora da eficiencia enerxética da fachada norte do Pazo de Raxoi. A actuación foi adxudicada á empresa OBRAS GALLAECIA, S.L. por un importe de 614.073,86 euros (IVE incluído).

O proxecto ten como obxectivo mellorar o comportamento térmico da envolvente do edificio e corrixir as patoloxías detectadas na fachada norte, derivadas tanto do envellecemento natural dos materiais como da acción continuada dos axentes ambientais. Entre elas figuran problemas de humidades, filtracións, deficiencias de estanqueidade e perdas de eficiencia enerxética que afectan tanto á conservación do inmoble como ás condicións de uso dos espazos interiores.

O Pazo de Raxoi constitúe un dos edificios máis representativos do conxunto histórico de Santiago de Compostela. Construído no século XVIII e cun uso institucional continuado desde entón, compatibiliza o seu elevado valor patrimonial coa función de sede de diferentes administracións públicas, circunstancia que fai necesario acometer actuacións periódicas que garantan tanto a súa conservación como a súa adaptación ás actuais esixencias de eficiencia enerxética e confort.

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago

El Pazo de Raxoi abrirá sus puertas al público este otoño con visitas guiadas para escolares, asociaciones y turistas

Más información

Actuacións previstas

A intervención permitirá actuar sobre os principais elementos da fachada norte que presentan un maior grao de deterioración debido ao paso do tempo e á exposición continuada aos axentes atmosféricos. Entre os traballos previstos inclúense o saneamento e limpeza dos paramentos de cantaría, a renovación dos rexuntados e dos tratamentos hidrofugantes para recuperar a estanqueidade da fachada e evitar a aparición de novas filtracións.

Así mesmo, substituiranse todas as carpintarías da fachada norte por outras de maiores prestacións térmicas e acústicas, incorporando sistemas oscilo-batentes e mecanismos motorizados nas fiestras de máis difícil acceso para facilitar a ventilación dos espazos. Nas dependencias onde está previsto actuar para reducir a concentración de gas radón instalaranse tamén ventiladores integrados nas ventás.

As obras contemplan igualmente a restauración das reixas de ferro forxado e fundición, reparando os elementos pétreos afectados pola corrosión e recolocándoas unha vez tratadas. Completarase a actuación coa reorganización e integración dos distintos cables, tubaxes e instalacións visibles na fachada, mellorando tanto a súa conservación como a imaxe do inmoble.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El Gobierno local vincula la evolución reciente del turismo en Santiago a la oferta de conexiones aéreas y anuncia contactos con compañías para ampliar rutas a partir de mayo

El Xacobeo reivindica la acogida como uno de los pilares del Camino hacia el Año Santo 2027
Redacción
A xornada reuniu persoal investigador de universidades españolas, portuguesas e chilenas para analizar os avances do proxecto ESMAS-ES+

A USC lidera un proxecto para crear unha ferramenta de etiquetado semántico baseada en intelixencia artificial
Redacción
La rectora de la USC, Rosa Crujeiras, y la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, analizaron cuestiones como la financiación universitaria, la vivienda y el futuro del sistema universitario gallego

USC y PPdeG acercan posturas en financiación y vivienda, pero mantienen el choque por las universidades privadas
Agencias
O Consorcio de Santiago vén de adxudicar as obras de rehabilitación da fachada norte do Pazo de Raxoi, unha actuación orientada a mellorar a conservación do inmoble e a súa eficiencia enerxética

Adxudicadas as obras para mellorar a eficiencia enerxética da fachada norte do Pazo de Raxoi
Redacción