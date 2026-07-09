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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

A USC reúne en Santiago a referentes internacionais da Estatística nun congreso en homenaxe a Wenceslao González Manteiga

A Facultade de Matemáticas acollerá do 14 ao 17 de xullo un encontro científico internacional que recoñecerá a traxectoria do profesor da USC coincidindo co seu 70 aniversario

Redacción
09/07/2026 19:00
A Facultade de Matemáticas da USC será a sede do Workshop on Functional, Nonparametric and Spatio-Temporal Statistics, dedicado á figura do profesor Wenceslao González Manteiga
A Facultade de Matemáticas da USC será a sede do Workshop on Functional, Nonparametric and Spatio-Temporal Statistics, dedicado á figura do profesor Wenceslao González Manteiga
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Como homenaxe ao profesor Wenceslao González Manteiga con motivo do seu 70 aniversario, a Facultade de Matemáticas acollerá entre o 14 e o 17 de xullo o Workshop on Functional, Nonparametric and Spatio-Temporal Statistics, un encontro científico internacional organizado polos grupos de traballo de Análise de Datos Funcionais, Estatística Non Paramétrica e Estatística Espazo-Temporal da Sociedad de Estadística, Investigación Operativa y Ciencia de Datos (SEIO). O congreso reunirá en Santiago persoal investigador de primeiro nivel procedente de universidades e centros de investigación nacionais e internacionais.

O programa científico inclúe conferencias convidadas, comunicacións orais e unha sesión especial de pósteres dedicada á figura de González-Manteiga, na que se presentarán traballos relacionados coas liñas de investigación que o investigador da USC impulsou ao longo da súa traxectoria ou desenvolvidos en colaboración con el.

Entre as persoas relatoras convidadas figuran especialistas de recoñecido prestixio internacional, como Ana María Bianco (Universidad de Buenos Aires), Ricardo Cao (Universidade da Coruña), Antonio Cuevas (Universidad Autónoma de Madrid), Manuel Febrero-Bande (Universidade de Santiago de Compostela), Ricardo Fraiman (Universidad de San Andrés), Lola Martínez-Miranda (Universidad de Granada), Jorge Mateu (Universitat Jaume I) e Ingrid Van Keilegom (KU Leuven). As súas intervencións abordarán os avances máis recentes en áreas como a análise de datos funcionais, a inferencia non paramétrica, a estatística espazo-temporal, a clasificación estatística, a modelización espacial ou a análise de datos de baixa calidade.

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O encontro constitúe un espazo para o intercambio científico sobre algunhas das áreas con maior desenvolvemento da Estatística contemporánea e, ao mesmo tempo, un recoñecemento á contribución de Wenceslao González-Manteiga ao avance desta disciplina e á proxección internacional da investigación estatística desenvolvida desde Galicia.

O Comité Organizador está integrado por María Alonso Pena, Maribel Borrajo García, Mercedes Conde Amboage, Isabel Fuentes Santos, María José Ginzo Villamayor, Andrea Meilán Vila, Silvia Novo Díaz e Belén Pulido Bravo.

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