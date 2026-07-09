Santiago reúne a expertos internacionales para reivindicar el legado de las bandas de música gallegas

El conselleiro de Cultura, José López Campos, inauguró el V Congreso Bandístico en la Cidade da Cultura Xunta

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inauguró hoy en el Gaiás el V Congreso Bandístico, una cita de referencia que reúne esta semana en Santiago de Compostela a musicólogos, directores e intérpretes internacionales alrededor de la relevancia de las bandas populares en el devenir histórico y cultural de Galicia, tanto en nuestra Comunidad como en la diáspora.

Acompañado por el director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, el titular de Cultura del Gobierno gallego destacó en su intervención el papel crucial que las bandas de música desempeñan en la conservación y transmisión del patrimonio inmaterial de Galicia, definiéndolas como "las mayores dinamizadoras de nuestra cultura de base y un eje vertebrador irrenunciable para la cohesión social de nuestras aldeas, villas y ciudades".

Bajo el título 'El patrimonio itinerante: bandas de música gallegas entre Europa y América', el congreso pone el foco en esta edición en las conexiones, a través de los intérpretes y músicos de las bandas, entre las dos orillas del Atlántico. A este respecto, López Campos recordó hitos históricos que reflejan este vínculo trasatlántico, como el hecho de que el Himno Gallego fuera estrenado a finales del año 1907 en el Teatro del Centro Gallego de la Habana, e interpretado precisamente por la Banda Municipal de la Habana. "Nuestra música de banda no entiende de fronteras; es un patrimonio dinámico e itinerante que viajó con nuestra diáspora, manteniendo viva la identidad gallega", remarcó el conselleiro.

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El representante de la Xunta de Galicia coincidió con los organizadores del congreso en la necesidad de seguir trabajando en la "protección y puesta en valor" del tejido asociativo alrededor de las bandas de música populares, "apoyando iniciativas como esta, que aseguran el relevo generacional y la divulgación de los repertorios y las composiciones históricas gallegas, para evitar que caigan en el olvido" destacó. En este sentido, López Campos alabó especialmente el enfoque integrador de esta quinta edición del foro científico, que reserva un espacio para escuchar los integrantes de las propias bandas, con secciones dedicadas a los músicos más longevos, antiguos directivos, o a las primeras mujeres que entraron en las agrupaciones, rompiendo barreras en el ámbito de la interpretación y la dirección.

"El talento de las nuevas generaciones, que hoy convive en este espacio con la memoria y la experiencia de los veteranos y las pioneras, es la mejor garantía de que nuestras bandas populares tienen el futuro asegurado", concluyó el conselleiro, invitando a todos los participantes a exprimir unas jornadas que transcurrirán hasta el sábado 11 de julio en dos sedes: la Cidade da Cultura de Galicia y el Centro de Estudos Avanzados de la Universidade de Santiago de Compostela.

Residencia artística 'Convergencias'

El acto finalizó con un concierto de uno de los ensembles pertenecientes a la Banda Sinfónica Gallega que estos días participan en la Cidade da Cultura en la residencia artística 'Convergencias', un espacio de intercambio y aprendizaje a través del que incentivar la mejora formativa en las distintas especialidades instrumentales.

Este encuentro, encuadrado en el programa de Residencias Artísticas del Gaiás, ofrece la posibilidad a los músicos de experimentar con nuevos repertorios, asumir una mayor responsabilidad interpretativa y optar la formación especializada a través de clases magistrales con maestros de reconocido prestigio, que contribuyan a mejorar la calidad técnica y artística de los participantes.