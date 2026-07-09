O PSdeG esixe cambios na rúa Amor Ruibal para garantir a seguridade do transporte escolar
Marta Abal denuncia que a reforma da vía non prevé espazos para os autobuses do IES Pontepedriña e reclama solucións antes do inicio do curso
O partido socialista compostelán reclama ao goberno de Goretti Sanmartín que introduza cambios na rúa Amor Ruibal antes do inicio do próximo curso escolar para garantir a seguridade do transporte escolar do IES Pontepedriña.
A concelleira Marta Abal advertiu de que a remodelación da vía non contempla zonas específicas para a parada dos autobuses, unha situación que, ao seu xuízo, pode comprometer tanto a circulación como a seguridade do alumnado.
Segundo explicou Abal, a comunidade educativa trasladou ao PSdeG a súa preocupación pola ausencia de espazos habilitados para que os autobuses poidan realizar as paradas con seguridade. A edil considera que esta necesidade debería terse incorporado ao proxecto desde a súa planificación, tendo en conta o elevado número de estudantes que acceden diariamente ao instituto mediante transporte escolar.
A socialista sinalou que o novo deseño da rúa, cun carril por sentido e sen paradas retranqueadas, obrigará aos autobuses a deterense sobre a propia calzada para recoller e deixar ao alumnado. Esta circunstancia, advertiu, provocará retencións nos momentos de maior afluencia e poderá xerar situacións de risco para preto dun cento de estudantes que utilizan este servizo cada día.
Para Abal, esta situación evidencia que o Goberno municipal "non tivo en conta as necesidades da comunidade educativa á hora de deseñar a mobilidade da rúa Amor Ruibal", malia tratarse dun punto con intenso tránsito de transporte escolar.
Por este motivo, o Grupo Municipal Socialista reclama que o Concello adopte antes do inicio das clases as modificacións necesarias para garantir unha mobilidade segura e funcional, permitindo que o transporte escolar poida prestar o servizo con todas as garantías e evitando problemas tanto para o alumnado como para o resto da circulación.