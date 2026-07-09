Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSdeG esixe cambios na rúa Amor Ruibal para garantir a seguridade do transporte escolar

Marta Abal denuncia que a reforma da vía non prevé espazos para os autobuses do IES Pontepedriña e reclama solucións antes do inicio do curso

Redacción
09/07/2026 17:39
Abal (1)
Abal (1)
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O partido socialista compostelán reclama ao goberno de Goretti Sanmartín que introduza cambios na rúa Amor Ruibal antes do inicio do próximo curso escolar para garantir a seguridade do transporte escolar do IES Pontepedriña

A concelleira Marta Abal advertiu de que a remodelación da vía non contempla zonas específicas para a parada dos autobuses, unha situación que, ao seu xuízo, pode comprometer tanto a circulación como a seguridade do alumnado.

Álvarez, Castro, Rosón e Muíños en rolda de prensa

Marta Álvarez reclama á Xunta a cobertura total do persoal de enfermaría do CEE A Barcia

Más información

Segundo explicou Abal, a comunidade educativa trasladou ao PSdeG a súa preocupación pola ausencia de espazos habilitados para que os autobuses poidan realizar as paradas con seguridade. A edil considera que esta necesidade debería terse incorporado ao proxecto desde a súa planificación, tendo en conta o elevado número de estudantes que acceden diariamente ao instituto mediante transporte escolar.

A socialista sinalou que o novo deseño da rúa, cun carril por sentido e sen paradas retranqueadas, obrigará aos autobuses a deterense sobre a propia calzada para recoller e deixar ao alumnado. Esta circunstancia, advertiu, provocará retencións nos momentos de maior afluencia e poderá xerar situacións de risco para preto dun cento de estudantes que utilizan este servizo cada día.

MAbal

El PSdeG acusa al gobierno local de dejar caducar el contrato de la Escuela Municipal de Música

Más información

Para Abal, esta situación evidencia que o Goberno municipal "non tivo en conta as necesidades da comunidade educativa á hora de deseñar a mobilidade da rúa Amor Ruibal", malia tratarse dun punto con intenso tránsito de transporte escolar.

Por este motivo, o Grupo Municipal Socialista reclama que o Concello adopte antes do inicio das clases as modificacións necesarias para garantir unha mobilidade segura e funcional, permitindo que o transporte escolar poida prestar o servizo con todas as garantías e evitando problemas tanto para o alumnado como para o resto da circulación.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

A Facultade de Matemáticas da USC será a sede do Workshop on Functional, Nonparametric and Spatio-Temporal Statistics, dedicado á figura do profesor Wenceslao González Manteiga

A USC reúne en Santiago a referentes internacionais da Estatística nun congreso en homenaxe a Wenceslao González Manteiga
Redacción
El conselleiro de Cultura, José López Campos, inauguró el V Congreso Bandístico en la Cidade da Cultura

Santiago reúne a expertos internacionales para reivindicar el legado de las bandas de música gallegas
Redacción
A profesora Raquel Sendón tomou posesión como nova decana da Facultade de Farmacia da USC nun acto presidido pola reitora, Rosa M. Crujeiras

Raquel Sendón asume o Decanato de Farmacia coa vista posta en modernizar os estudos e reforzar a proxección internacional da facultade
Redacción
HLHd4h4WgAAjtHc

El Compos inicia la campaña de abonados para la temporada del regreso a Segunda Federación
Laura Rodríguez