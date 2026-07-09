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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O PP denuncia o incumprimento dos acordos do Pleno e reclama actuacións urxentes na Cruxeira

Os populares aseguran que seis meses despois da aprobación dunha moción apenas se executaron as medidas previstas para mellorar a zona

Redacción
09/07/2026 16:16
20260709 FOTOS CRUXEIRA (5)
O PP reclama ao executivo municipal que execute as actuacións aprobadas polo Pleno
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O Partido Popular de Santiago denunciou este xoves o que considera un incumprimento por parte do Goberno local dos acordos aprobados polo Pleno para mellorar a contorna da Cruxeira. Segundo o concelleiro José Ramón de la Fuente, seis meses despois da aprobación dunha moción presentada polos populares "practicamente non se executou ningunha das actuacións comprometidas".

Entre as deficiencias sinaladas, o PP apunta ao estado do Camiño da Aldea, que asegura permanece invadido pola maleza, aos desbroces "insuficientes" e á situación dos viarios, onde critica que a extensión de grava nalgúns tramos non solucionou os problemas e mesmo incrementou o risco para os usuarios.

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Os populares tamén alertan do aumento do tránsito de camións pesados pola zona debido aos traballos forestais, unha situación que, segundo afirman, está a provocar máis ruído, po e un maior deterioro das pistas.

Ante esta situación, o PP reclama ao executivo municipal que execute as actuacións aprobadas polo Pleno, complete os traballos de limpeza e mellore os viarios da zona, ao considerar que a Cruxeira continúa sendo "unha das grandes esquecidas" do rural compostelán.

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