Los trenes entre Santiago y Ourense pueden sufrir retrasos por la avería en la catenaria de O Irixo

Los trabajos para reparar la incidencia en la catenaria de O Irixo obligan este jueves a mantener restricciones en la circulación ferroviaria entre Santiago y Ourense Carlos Castro / Europa Press

Los trabajos para reparar la incidencia ferroviaria registrada el miércoles en O Irixo que afectó a la electrificación podrán provocar a lo largo de este jueves retrasos en la circulación en el tramo Ourense y Santiago.

Y es que, tal y como han informado fuentes de Adif, estas labores de reparación motivan que la circulación entre Ourense y O Irixo se tengan que realizar por vía única.

De este modo, los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y Regionales pueden registrar demoras de 20 minutos al paso por el punto afectado.

Estas fuentes han informado de que esta incidencia ha provocado que los dos primeros trenes de la mañana entre Ourense y Santiago fuesen cancelados y se ofreciese un servicio alternativo por carretera.

En concreto, se trató de un tren con salida de la capital gallega las 6.48 horas y de otro que tenía origen en Ourense a las 6.55 horas.

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Trabajos durante la madrugada

Adif ha explicado que tras la incidencia en la catenaria que provocó la avería en el pantógrafo de un tren Avlo, en la madrugada de este jueves se ha conseguido retirar el tren averiado para posteriormente poder acceder a la infraestructura dañada.

A este respecto, ha señalado que, debido a la necesidad de mantener la circulación de los últimos trenes comerciales procedentes de Madrid, los trabajos de reparación tuvieron que realizarse durante toda la noche.

Una vez retirado el tren averiado, ha precisado que fue necesario restituir temporalmente la tensión en una de las vías para permitir el paso de los últimos servicios y volver a cortarla posteriormente para continuar con las reparaciones.

Sin embargo, ha informado de que esta operativa, unida a la complejidad técnica de la avería, ha impedido completar al 100% los trabajos de reparación durante la noche. Con todo, sí espera en que se mejore la circulación respecto a la jornada de miércoles, aunque podrían producirse demoras.

Tras los trabajos nocturnos, ha quedado reparada la catenaria entre O Irixo y Santiago, reduciendo significativamente el tramo afectado. Con todo, este jueves la circulación se realiza en vía única entre Ourense y O Irixo y en vía doble entre O Irixo y Santiago.

La reparación definitiva, centrada en un desvío de catenaria, está prevista para esta noche, cuando finalicen de nuevo las circulaciones. Así, Adif espera que la circulación pueda quedar normalizada desde el inicio del servicio de mañana, el viernes.