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Santiago de Compostela

José Ramón González-Juanatey, candidato a presidir la Federación Mundial del Corazón

Competirá este otoño con el chino Junbo Ge por la presidencia de la principal organización internacional dedicada a la salud cardiovascular

Redacción
09/07/2026 16:27
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González-Juanatey fue propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, con el respaldo de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología
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El cardiólogo noiés José Ramón González-Juanatey ha sido designado candidato a la presidencia de la Federación Mundial del Corazón (World Heart Federation, WHF), la principal organización internacional dedicada a la lucha contra las enfermedades cardiovasculares. Competirá este otoño con el cardiólogo chino Junbo Ge por el máximo cargo de la entidad.

González-Juanatey fue propuesto por la Sociedad Europea de Cardiología, con el respaldo de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Exjefe del Servicio de Cardiología del CHUS, catedrático de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y actual delegado de la rectora para el Área de Ciencias da Saúde, cuenta con una amplia trayectoria internacional y más de 700 publicaciones científicas.

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Su candidatura defiende un modelo sanitario basado en la integración entre la atención primaria y la cardiología, con especial énfasis en la prevención, la detección precoz, la investigación y el acceso equitativo a la atención sanitaria. La elección del nuevo presidente de la WHF se celebrará este otoño.

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