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Santiago de Compostela

Hallan restos óseos en la fosa franquista de Beira durante la excavación impulsada por la USC

El descubrimiento, localizado en Carral, coincide con la documentación histórica sobre las víctimas enterradas en 1936. Los análisis forenses y genéticos determinarán ahora la identidad de la persona

Agencias
09/07/2026 17:32
El equipo multidisciplinar de la USC trabaja en la intervención arqueológica de la fosa de Beira, donde ya se han localizado restos óseos
El equipo multidisciplinar de la USC trabaja en la intervención arqueológica de la fosa de Beira, donde ya se han localizado restos óseos
Grupo de Investigación Histagra
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La intervención arqueológica en la fosa de Beira (Carral), que comenzó este lunes para localizar una de las fosas de la violencia franquista que se dio en ese lugar, ha encontrado restos óseos de una persona.

Tal y como ha detallado la Universidade de Santiago de Compostela (USC), de la que forma parte el grupo de investigación Histagra, el hallazgo encaja con la descripción recogida en el estudio histórico previo.

En todo caso, será necesario el análisis antropológico forense y el posterior estudio genético para determinar la identidad de la persona.

La intervención, que concluirá el próximo viernes 17, constituye una primera cata arqueológica que tiene como objetivo determinar la localización de una de las fosas de la violencia franquista existentes en Beira.

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Y es que, se sabe que entre agosto y septiembre de 1936 fueron enterradas en varios espacios del entorno de la iglesia como mínimo 18 víctimas.

Además de Beira, gracias al convenio firmado entre la USC y la Diputación de A Coruña, también se están estudiando las fosas de Serantes (Ferrol) y Boisaca (Santiago de Compostela).

Un equipo multidisciplinar de la USC se encarga de desarrollar la investigación bajo la coordinación científica de Lourenzo Fernández Prieto y Antonio Míguez Macho, del grupo de investigación Histagra (USC-CISPAC).

Xurxo Antelo y Lucía Santiago, investigadores de Histagra, se ocupan del análisis histórico, mientras que el estudio arqueológico es coordinado por José Carlos Sánchez Pardo (USC-CISPAC), del grupo de investigación AEVUM, y cuenta con la empresa Tempos Arquéologos para el desarrollo de los trabajos en campo. El análisis de antropología forense es coordinado por el investigador Edgard Camarós (USC-CISPAC), miembro del grupo GEPN-AAT.

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