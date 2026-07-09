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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

Os Centros Socioculturais enchen o verán de actividade con roteiros, obradoiros tecnolóxicos e espectáculos para todas as idades

A rede municipal programa durante xullo e setembro paseos, actividades de novas tecnoloxías, propostas artísticas, accións ambientais e actuacións culturais 

Agencias
09/07/2026 17:00
Centro sociocultural de Santa Marta (arquivo)
O concelleiro de Centros Socioculturais, Xan Duro, presentou a programación estival da rede municipal, que inclúe actividades en distintos barrios e parroquias de Santiago
Concello de Santiago
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A rede de Centros Socioculturais oferta nos meses de xullo e setembro un amplo programa de actividades de lecer, educativas e culturais, dirixidas a públicos de todas as idades. O obxectivo, explicou o concelleiro Xan Duro, “non é só ofertar alternativas de ocio nos equipamentos máis próximos á cidadanía, senón tamén fomentar as relacións sociais e o tempo compartido entre os veciños e veciñas de Santiago”.

No programa “Vive o verán” dos Centros Socioculturais inclúense diferentes propostas como roteiros, actividades sobre novas tecnoloxías, obradoiros artísticos, accións relacionadas co medio ambiente e tamén espectáculos culturais para o público infantil e familiar.

Roteiros e paseos para coñecer Santiago

Un dos obxectivos da programación de verán nos Centros Socioculturais é animar á veciñanza a coñecer mellor o seu propio municipio. Así, os xoves de xullo celébranse os “Paseos de barrio”, roteiros de entre 5 e 7 quilómetros para visitar diferentes lugares de interese, en horario de 10 a 14 horas. Hoxe, o percorrido levou aos participantes polo zona do Banquete de Conxo; o próximo xoves 16 farase a ruta dos murais con saída desde o parque Eugenio Granell; o día 23 o paseo comezará no centro sociocultural de Santa Marta para chegar ao Castelo da Rocha; e para o xoves 30 de xullo está previsto un percorrido pola Peregrina e o Romaño, con saída desde a estatua das Marías da Alameda. 

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Os “Paseos de barrio” súmanse os roteiros do ciclo “Revelando Compostela”, que continúan ao longo de todo o mes con percorridos polos cafés históricos de Compostela, a Alameda, e pola pegada de Asorey en Compostela. 

Outra das propostas do “Vive o verán” ten que ver coas novas tecnoloxías, con actividades adaptadas a públicos de diferentes idades.

Así, no centro sociocultural do Ensanche desenvólvese o proxecto educativo do club xuvenil Camp Tech, dirixido a mozos e mozas de entre 13 e 15 anos que participen nas actividades das Cativadas de verán; pero tamén haberá obradoiros para persoas adultas os luns e mércores, de 17 a 19 horas. Neles abordaranse cuestións como a identificación de estafas, a utilización da intelixencia dixital ou a edición de fotos co móbil. Mentres, no CSC das Fontiñas desenvólvese un obradoiro para a mocidade sonre o programa de deseño Tinkercad e o programa de laminado Cura.

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Actividades artísticas e relacionadas co medio

No que tén que ver coas artes, haberá obradoiros de muralismo nas aulas de xogo dos centros socioculturais de Fontiñas, Santa Marta, Castiñeiriño, Conxo e Vite; e de modelado en Santa Marta, Castiñeiriño, Conxo, Vite, Almáciga e Romaño. Trátase de actividades dirixidas ao público infantil, que requiren inscrición no centro de referencia. Hai 20 prazas dispoñibles para cada obradoiro.

En colaboración co departamento de Emprego e vinculados ao proxecto do Ecobosque do Banquete de Conxo, estanse a desenvolver tamén algunhas actividades de concienciación ambiental. O próximo xoves, día 16, o centro sociocultural da Pontepedriña acollerá unha actividade de identificación de especies dirixida a nenos e nenas de entre 6 e 12 anos; e o luns 13 de xullo desenvolverase unha actividade sobre a eliminación da planta invasora tradescantia, para nenos e nenas de entre 9 e 15 anos. Ambas son actividades en horario de mañá.

Espectáculos de verán

A rede de Centros Socioculturais tamén acollerá en xullo e setembro diferentes espectáculos. En colaboración coa Rede Cultural da Deputación da Coruña, no que queda de mes de xullo están previstas as actuacións de Yago Espasandín no CSC de Bando o martes 14 de xullo; e do mago Charlangas o xoves 23 de xullo no CSC das Fontiñas. Neste mesmo espazo, o xoves 16 de xullo terá lugar o espectáculo “María pensaba que o galego non servía para nada”, co Colectivo Xurelo.

Entretanto, continúan as actividades das “Cativadas de verán” nos centros socioculturais de Pontepedriña, Ensanche, Romaño, A Gracia, Marrozos, Bando, Lavacolla, Nemenzo, Laraño e Figueiras. Tamén seguen abertas polas mañás as aulas de xogo de Santa Marta, Conxo, Vite, Castiñeiriño e Fontiñas.

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