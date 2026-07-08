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Diario de Ferrol

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Santiago de Compostela

O Walking the Talk for Dementia reuniu un cento de participantes de 35 países na súa nova edición

A USC participou na organización da iniciativa, que reuniu en Santiago a preto de cen persoas de distintos lugares para promover a inclusión, investigación e sensibilización 

Redacción
08/07/2026 17:30
A Universidade de Santiago colaborou na organización do encontro internacional Walking the Talk for Dementia
A Universidade de Santiago colaborou na organización do encontro internacional Walking the Talk for Dementia
USC
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A Universidade de Santiago de Compostela participou un ano máis de xeito activo no Walking the Talk for Dementia (WTD), celebrado do 28 de xuño ao 4 de xullo e que reuniu preto de 100 participantes procedentes de 35 países.

O WTD busca contribuír a rachar co estigma arredor da enfermidade de Alzheimer e doutras demencias neurodexenerativas a través de camiñadas abertas a persoas con demencia, persoas coidadoras, investigadoras, profesionais da saúde, artistas e veciñanza. Estas actividades permiten compartir experiencias, favorecer o diálogo e promover a inclusión, impulsando comunidades máis informadas e comprometidas coa saúde cerebral. Unha vez rematado o Camiño, tivo lugar un simposio internacional que este ano abordou, entre outros temas, a educación en demencias nos distintos niveis educativos, os novos retos do diagnóstico temperán e a transferencia do coñecemento científico á comunidade.

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Na organización do evento participaron os investigadores do Instituto de Psicoloxía (IPsiUS) David Facal e Alba Felpete. No acto institucional de benvida interviñeron tamén María Castro Corredoira, adxunta á Vicerreitoría de Estudantado, Igualdade, Diversidade e Benestar, e Arturo Xosé Pereiro, decano da Facultade de Psicoloxía.

No simposio internacional, ao que asistiron investigadores e investigadoras da USC e do IDIS, a investigadora do IPsiUS Sonali Arora presentou o Compostela Ageing Study (CompAS), un estudo lonxitudinal prospectivo desenvolvido polo Grupo de Neurociencia Cognitiva Aplicada e Psicoxerontoloxía (NeuCogA-Aging [GI-1807-USC]), Grupo de Referencia Competitiva da Xunta de Galicia.

Por terceiro ano consecutivo, un grupo de persoas voluntarias coordinado polo SEPIU realizou tarefas de apoio durante o Camiño e o simposio, imprescindibles para facilitar a participación en igualdade de condicións das persoas con demencia.

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