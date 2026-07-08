Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PP acusa ao goberno local de "pasividade" ante a falta de limpeza en Santiago

Os populares critican o estado das rúas e denuncian unha aplicación "selectiva" da ordenanza sobre a colocación de carteis

Redacción
08/07/2026 18:10
El concejal popular, Adrián Villa
El concejal popular, Adrián Villa
PP de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O Partido Popular de Santiago criticou este mércores a xestión do servizo de limpeza por parte do goberno municipal de BNG e Compostela Aberta, ao que acusa de manter unha "absoluta pasividade" ante o que considera un deterioro progresivo do estado das rúas da cidade.

O concelleiro Adrián Villa asegurou que Santiago presenta unha "imaxe de abandono", con colectores desbordados, acumulación de lixo, fallos na recollida de residuos e unha limpeza insuficiente de beirarrúas e espazos públicos. Na súa opinión, esta situación resulta incompatible co custo do actual contrato de limpeza, que definiu como o máis elevado da historia municipal. "Pagamos máis que nunca para recibir menos que nunca", afirmou.

O estudo, liderado por persoal investigador da USC, recibiu o I Premio SEE-SESPAS ao mellor artigo en epidemioloxía

Un estudo da USC, premiado por demostrar o amplo apoio social ao endurecemento das medidas antitabaco

Más información

Os populares tamén puxeron o foco na proliferación de carteis de organizacións políticas en espazos non autorizados. Villa denunciou que o executivo local non está actuando con dilixencia na súa retirada nin aplicando as sancións previstas na ordenanza municipal. Neste sentido, explicou que o PP solicitou ao Concello información sobre o número de sancións impostas desde xuño de 2023 para comprobar se a normativa se está aplicando.

Ademais, o grupo popular criticou que durante a pasada Semana Santa, malia que o goberno anunciara un reforzo do servizo de limpeza, a cidade presentase, ao seu xuízo, unha imaxe de sucidade impropia dunha cidade Patrimonio da Humanidade. Tamén cuestionou que a recadación da taxa turística non se traduza nunha mellora visible dos servizos públicos.

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago

Santiago cerró 2025 con un superávit de 4,6 millones y una deuda del 30%

Más información

Pola súa banda, o concelleiro José Antonio Constenla reclamou a elaboración dunha normativa específica que regule a colocación de pancartas e carteis no espazo público. Segundo indicou, esta regulación debería establecer criterios claros para compatibilizar a liberdade de expresión coa protección do patrimonio, da paisaxe urbana e da neutralidade institucional, contando ademais coa participación das entidades veciñais e sociais.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

A prisión un hombre tras agredir con una piedra a otro varón en el paseo del Sarela, en Santiago
Europa Press
El concejal popular, Adrián Villa

O PP acusa ao goberno local de "pasividade" ante a falta de limpeza en Santiago
Redacción
A Universidade de Santiago colaborou na organización do encontro internacional Walking the Talk for Dementia

O Walking the Talk for Dementia reuniu un cento de participantes de 35 países na súa nova edición
Redacción
O estudo, liderado por persoal investigador da USC, recibiu o I Premio SEE-SESPAS ao mellor artigo en epidemioloxía

Un estudo da USC, premiado por demostrar o amplo apoio social ao endurecemento das medidas antitabaco
Redacción