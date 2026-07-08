O PP acusa ao goberno local de "pasividade" ante a falta de limpeza en Santiago
Os populares critican o estado das rúas e denuncian unha aplicación "selectiva" da ordenanza sobre a colocación de carteis
O Partido Popular de Santiago criticou este mércores a xestión do servizo de limpeza por parte do goberno municipal de BNG e Compostela Aberta, ao que acusa de manter unha "absoluta pasividade" ante o que considera un deterioro progresivo do estado das rúas da cidade.
O concelleiro Adrián Villa asegurou que Santiago presenta unha "imaxe de abandono", con colectores desbordados, acumulación de lixo, fallos na recollida de residuos e unha limpeza insuficiente de beirarrúas e espazos públicos. Na súa opinión, esta situación resulta incompatible co custo do actual contrato de limpeza, que definiu como o máis elevado da historia municipal. "Pagamos máis que nunca para recibir menos que nunca", afirmou.
Os populares tamén puxeron o foco na proliferación de carteis de organizacións políticas en espazos non autorizados. Villa denunciou que o executivo local non está actuando con dilixencia na súa retirada nin aplicando as sancións previstas na ordenanza municipal. Neste sentido, explicou que o PP solicitou ao Concello información sobre o número de sancións impostas desde xuño de 2023 para comprobar se a normativa se está aplicando.
Ademais, o grupo popular criticou que durante a pasada Semana Santa, malia que o goberno anunciara un reforzo do servizo de limpeza, a cidade presentase, ao seu xuízo, unha imaxe de sucidade impropia dunha cidade Patrimonio da Humanidade. Tamén cuestionou que a recadación da taxa turística non se traduza nunha mellora visible dos servizos públicos.
Pola súa banda, o concelleiro José Antonio Constenla reclamou a elaboración dunha normativa específica que regule a colocación de pancartas e carteis no espazo público. Segundo indicou, esta regulación debería establecer criterios claros para compatibilizar a liberdade de expresión coa protección do patrimonio, da paisaxe urbana e da neutralidade institucional, contando ademais coa participación das entidades veciñais e sociais.