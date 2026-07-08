Nortempo pone en marcha una escuela de hostelería en Santiago

La iniciativa nace como un espacio de formación práctica orientado a responder a la creciente demanda de personal cualificado en la hostelería. Cedida

El Grupo Nortempo ha puesto en marcha en Santiago de Compostela una escuela de hostelería con el objetivo de formar nuevos profesionales y reforzar la cualificación de los trabajadores de un sector clave para el turismo en Galicia.

La iniciativa nace como un espacio de formación práctica orientado a responder a la creciente demanda de personal cualificado en la hostelería. Además de preparar a nuevas incorporaciones, la escuela también ofrecerá programas de reciclaje y actualización para profesionales en activo, incorporando nuevos procesos y herramientas digitales para mejorar la calidad del servicio.

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Según explica la compañía, el proyecto pretende contribuir a la profesionalización del sector en un contexto en el que el turismo tiene un peso cada vez mayor en la comunidad y en el que resulta necesario contar con equipos preparados para responder a las exigencias del mercado.

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La formación se centrará tanto en las competencias técnicas como en aspectos relacionados con la atención al cliente, la cultura del detalle y la vocación de servicio. Asimismo, los participantes podrán familiarizarse con herramientas digitales desarrolladas por la propia empresa para la gestión hotelera.

Con esta nueva escuela, Nortempo refuerza su apuesta por la formación como vía para impulsar el empleo y mejorar la competitividad de la hostelería gallega.