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Santiago de Compostela

Lucía Veiga se suma al cartel del Festival Imperdible de Santiago

La sexta edición reunirá del 8 al 18 de octubre a compañías de improvisación de España y Brasil

Redacción
08/07/2026 13:02
La actriz Lucía Veiga
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La actriz gallega Lucía Veiga será una de las protagonistas de la sexta edición del Festival Internacional de Improvisación de Galicia, Imperdible, que se celebrará entre el 8 y el 18 de octubre en Santiago de Compostela. La organización ha desvelado los primeros nombres de una programación que reunirá a compañías de España y Brasil y que volverá a convertir la ciudad en un referente de la improvisación teatral.

Veiga formará parte del espectáculo internacional Woman Up!, una propuesta creada por Hila Di Castro que reúne a algunas de las principales actrices improvisadoras del panorama actual. Compartirá escenario con Susana Sampedro, Ana Puertas y Paula Galimberti, esta última también al frente de la dirección. La obra aborda, desde el humor y la emoción, las experiencias compartidas por las mujeres a lo largo de sus vidas.

Cartel oficial de esta edición

Santiago volverá a ser el epicentro de la improvisación con el Festival Imperdible

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El festival ampliará además su programación a otras disciplinas artísticas vinculadas a la improvisación, como la música, la danza, el rap o la regueifa, con el objetivo de acercarse a públicos de distintas edades, especialmente al más joven.

Entre las primeras propuestas confirmadas también figuran el espectáculo Pepino, del improvisador Ángel Cantizani y la compañía madrileña Al Tran Tran; , de la compañía brasileña Coqueluche Teatro de Improviso, inspirada en Las ciudades invisibles de Italo Calvino; y Watteke, de la valenciana Kancaneo Teatro.

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La representación gallega la completarán las compañías Improversados, con A propósito de William, e Imprómicas, que estrenará Battle Galiñas.

La sexta edición de Imperdible se desarrollará en distintos espacios de Santiago, entre ellos la sede de la SGAE, la Sala Capitol y el Teatro Compostela. La organización irá desvelando el resto de la programación en las próximas semanas.

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