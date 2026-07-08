Lucía Veiga se suma al cartel del Festival Imperdible de Santiago

La actriz gallega Lucía Veiga será una de las protagonistas de la sexta edición del Festival Internacional de Improvisación de Galicia, Imperdible, que se celebrará entre el 8 y el 18 de octubre en Santiago de Compostela. La organización ha desvelado los primeros nombres de una programación que reunirá a compañías de España y Brasil y que volverá a convertir la ciudad en un referente de la improvisación teatral.

Veiga formará parte del espectáculo internacional Woman Up!, una propuesta creada por Hila Di Castro que reúne a algunas de las principales actrices improvisadoras del panorama actual. Compartirá escenario con Susana Sampedro, Ana Puertas y Paula Galimberti, esta última también al frente de la dirección. La obra aborda, desde el humor y la emoción, las experiencias compartidas por las mujeres a lo largo de sus vidas.

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El festival ampliará además su programación a otras disciplinas artísticas vinculadas a la improvisación, como la música, la danza, el rap o la regueifa, con el objetivo de acercarse a públicos de distintas edades, especialmente al más joven.

Entre las primeras propuestas confirmadas también figuran el espectáculo Pepino, del improvisador Ángel Cantizani y la compañía madrileña Al Tran Tran; LÁ, de la compañía brasileña Coqueluche Teatro de Improviso, inspirada en Las ciudades invisibles de Italo Calvino; y Watteke, de la valenciana Kancaneo Teatro.

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La representación gallega la completarán las compañías Improversados, con A propósito de William, e Imprómicas, que estrenará Battle Galiñas.

La sexta edición de Imperdible se desarrollará en distintos espacios de Santiago, entre ellos la sede de la SGAE, la Sala Capitol y el Teatro Compostela. La organización irá desvelando el resto de la programación en las próximas semanas.