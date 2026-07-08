Las fiestas del Apóstol recuperan el espectáculo de luces y cierran con The Rapants

Los fuegos artificiales volverán a celebrarse con el mismo formato del pasado año, ya que el contrato fue adjudicado por dos ediciones Archivo

Las fiestas del Apóstol 2026 recuperarán uno de sus grandes atractivos visuales con el regreso del espectáculo de luces a la Praza do Obradoiro, una propuesta que no se celebraba desde antes de la pandemia y que volverá a convertir la fachada del Pazo de Raxoi en un gran lienzo audiovisual durante tres noches consecutivas. La programación, que se desarrollará del 22 al 31 de julio, se cerrará con el concierto de The Rapants en la Praza da Quintana.

La concejala de Festas, Pilar Lueiro, presentó este miércoles un primer avance de unas celebraciones que contarán con un presupuesto cercano a los 900.000 euros y cuyo programa completo se dará a conocer en los próximos días. Entre las novedades destaca la recuperación del espectáculo de videomapping, a cargo de la empresa QatroGatos, con una inversión aproximada de 100.000 euros.

Las proyecciones se estrenarán en la madrugada del 24 al 25 de julio, entre las 00.00 y las 02.00 horas, con pases de nueve minutos que se repetirán cada cuarto de hora. El espectáculo volverá a proyectarse los días 25 y 26, en este caso entre las 23.00 y la 01.00 horas.

"Van a pasar cosas espectaculares", aseguró Pilar Lueiro, quien explicó que la fachada del Pazo de Raxoi "cobrará vida" mediante una combinación de imagen y sonido. La edil hizo además un llamamiento para que el público disfrute de las proyecciones "con seguridad" y siguiendo las indicaciones de organización, aprovechando que habrá varias oportunidades para contemplarlas.

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En el apartado musical, el Ayuntamiento confirmó que The Rapants pondrá el broche final a las fiestas con un concierto el 31 de julio en la Praza da Quintana. La banda de Muros se suma así a los ya anunciados Lila Downs y Belém Tajes, que actuarán el 24 de julio.

Lueiro adelantó también que el cartel incluirá nuevas propuestas internacionales, aunque prefirió no revelar todavía el resto de nombres. "Tenemos ya los platos preparados. Ahora solo toca servirlos", resumió la responsable municipal.

Mientras tanto, el programa mantendrá algunas de las citas más consolidadas del calendario festivo, como el Día do Traxe y el TradFest, previstos para el 26 de julio, además de las tradicionales actuaciones de orquestas en la Alameda.

Los fuegos artificiales volverán a celebrarse con el mismo formato del pasado año, ya que el contrato fue adjudicado por dos ediciones. El espectáculo comenzará a las 23.30 horas del 24 de julio, tendrá una duración mínima de 18 minutos y se lanzará simultáneamente desde la Alameda, la Cidade da Cultura y el parque de Carlomagno, en Fontiñas.

Con este primer adelanto, el Ayuntamiento perfila unas fiestas que combinarán grandes conciertos, tradición y el regreso de uno de los espectáculos más esperados por el público compostelano. El resto del cartel, así como la identidad del pregonero o pregonera, se anunciarán en los próximos días.