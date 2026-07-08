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Santiago de Compostela

HM Hospitales incorpora al doctor José Luis Villar para reforzar el área de Anestesia y Reanimación

El nuevo jefe de servicio impulsará una Unidad del Dolor y el aumento de la complejidad quirúrgica en los hospitales HM La Esperanza y HM Rosaleda

Redacción
08/07/2026 15:06
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José Luis Villar se incorpora a HM Hospitales tras desarrollar buena parte de su trayectoria profesional en distintos centros sanitarios públicos y privados de Galicia
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HM Hospitales ha incorporado al doctor José Luis Villar como nuevo jefe del Servicio de Anestesia y Reanimación en Santiago de Compostela. El especialista estará al frente de un equipo de doce anestesistas que desarrolla su actividad en los hospitales HM La Esperanza y HM Rosaleda.

Con esta incorporación, el grupo hospitalario busca reforzar el servicio y avanzar en nuevos proyectos asistenciales. Entre los principales objetivos marcados por Villar figura incrementar el nivel de complejidad de los procedimientos quirúrgicos que pueden realizarse en ambos centros y poner en marcha una Unidad del Dolor especializada.

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El nuevo responsable del servicio ha destacado que asume esta etapa con el respaldo de un equipo "de excelencia" y con el reto de coordinar la actividad de los catorce quirófanos repartidos entre los dos hospitales compostelanos.

Además, ha subrayado la evolución que ha experimentado la anestesiología en las últimas décadas, tanto desde el punto de vista técnico como en la relación con los pacientes. En este sentido, ha señalado que las consultas preoperatorias han dejado de ser un mero trámite y que los pacientes demandan cada vez más información sobre los procedimientos a los que van a someterse.

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José Luis Villar se incorpora a HM Hospitales tras desarrollar buena parte de su trayectoria profesional en distintos centros sanitarios públicos y privados de Galicia. Se formó como especialista en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón y cuenta con experiencia en reanimación, cirugía compleja, cirugía pediátrica y obstétrica.

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