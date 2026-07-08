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Santiago de Compostela

El fenómeno 9Louro aterriza en el Gaiás con un concierto gratuito

El rapero de Muros presentará este jueves 'Amorrer' en una nueva cita de Atardecer no Gaiás, que continuará la próxima semana con las actuaciones de Maricarme y Unto Vello

Adriana Quesada
Adriana Quesada
08/07/2026 10:00
El ciclo Atardecer no Gaiás ofrece este verano una docena de conciertos gratuitos al aire libre en la Cidade da Cultura, con actuaciones programadas hasta el 14 de agosto
El ciclo Atardecer no Gaiás ofrece este verano una docena de conciertos gratuitos al aire libre en la Cidade da Cultura, con actuaciones programadas hasta el 14 de agosto
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La Cidade da Cultura acogerá este jueves 9 de julio una nueva cita del ciclo Atardecer no Gaiás, que tendrá como protagonista al rapero gallego 9Louro, uno de los nombres emergentes de la música urbana en Galicia. El artista de Muros ofrecerá un concierto gratuito a partir de las 21.00 horas en la Praza Central del Gaiás, dentro de la gira de presentación de su último trabajo, 'Amorrer'.

La actuación se enmarca en la programación estival organizada por la Xunta de Galicia y forma parte de la campaña 'Para gustos, cultura', con la que el Gobierno gallego impulsa más de 3.600 actividades culturales repartidas por 200 municipios de la comunidad durante los meses de verano.

Con apenas dos años de trayectoria, 9Louro se ha consolidado como una de las nuevas referencias de la escena urbana gallega. En 'Amorrer', publicado a comienzos de este año, el artista explora las distintas etapas de las relaciones sentimentales a través de una mezcla de trap, ritmos bailables y sonidos electrónicos. El disco incluye colaboraciones con otros músicos gallegos como West Srk, Dirty Suc, Chris Indian, Lil Chachi y Ortiga.

Para facilitar la asistencia al concierto, la organización recuerda que la Cidade da Cultura dispone de conexión mediante la línea 9 del autobús urbano y que, al finalizar la actuación, se habilitará un refuerzo de la línea C11 con salida prevista a las 22.45 horas. 

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Tradición y contemporaneidad

La programación de Atardecer no Gaiás continuará la próxima semana con dos propuestas vinculadas a la música tradicional gallega. El jueves 17 de julio será el turno de Maricarme, proyecto integrado por Cibrán Seixo, María Jorge y Migui Carballido, que combina repertorio tradicional, instrumentos acústicos y electrónica.

Un día después, el viernes 18 de julio, actuará Unto Vello, formación creada por Bieito Pereira y Xabi Gómez a partir de su trabajo de recopilación de música popular. Su propuesta recupera el legado de las cantareiras y lo reinterpreta con acordeón, voz y percusión.

El ciclo Atardecer no Gaiás, que cuenta con el apoyo de Cervezas Alhambra, ofrecerá una docena de conciertos gratuitos al aire libre los jueves y viernes hasta el próximo 14 de agosto.

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