Detenida una pareja en Santiago por más de 30 delitos contra el patrimonio

La Policía Nacional ha detenido en Santiago de Compostela a dos personas como presuntas autoras de más de una treintena de delitos contra el patrimonio cometidos en distintos barrios de la ciudad desde mediados del pasado mes de mayo.

Según informa la Comisaría compostelana, a los detenidos se les imputan, por el momento, 20 robos con fuerza en el interior de vehículos, cuatro estafas bancarias, tres robos o hurtos de uso de vehículos, tres hurtos en el interior de automóviles, un delito de receptación y otro de daños.

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La investigación, desarrollada por el grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía Judicial, permitió relacionar a ambos con una oleada de robos cometidos tanto en vehículos estacionados en la vía pública como en garajes comunitarios. Para acceder al interior fracturaban, por lo general, las ventanillas y sustraían los objetos de valor que encontraban, causando además importantes desperfectos.

Posteriormente, utilizaban las tarjetas bancarias robadas para realizar compras antes de que sus propietarios pudieran bloquearlas. En algunos casos, también sustraían vehículos con sus llaves para emplearlos en la comisión de nuevos delitos.

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La detención se produjo después de que agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana localizasen al principal investigado circulando de madrugada en uno de los coches denunciados como robados. Durante la investigación también se recuperaron diversos objetos sustraídos, que ya fueron devueltos a sus legítimos propietarios.