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Santiago de Compostela

A prisión un hombre tras agredir con una piedra a otro varón en el paseo del Sarela, en Santiago

La víctima presenta heridas graves y fue ingresada en el hospital el domingo, cuando ocurrieron los hechos

Europa Press
08/07/2026 21:03
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Un hombre ha sido detenido en Santiago como presunto autor de una agresión ocurrida el pasado domingo en el entorno del río Sarela. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión tras su pase a disposición judicial este miércoles.

Según han informado fuentes policiales, el detenido discutió con la víctima, que en ese momento paseaba a su perro por el paseo fluvial, y terminó agrediéndole con una piedra en la cabeza. Esto le provocó heridas graves y fue ingresado en el hospital por ello.

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Debido a estos hechos, la Policía Nacional procedió a su detención. Ha sido este miércoles cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela ha decretado su ingreso en prisión acusado de un supuesto delito de lesiones agravadas por uso de un instrumento peligroso y de atentado, según fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)

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