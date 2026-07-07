Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

A USC recoñece a excelencia das mellores teses de doutoramento do curso 2023/24

A reitora Rosa M. Crujeiras presidiu o acto de entrega dos premios extraordinarios de doutoramento e reivindicou o investimento en investigación e na retención do talento

Redacción
07/07/2026 17:15
A Universidade de Santiago entregou os premios extraordinarios de doutoramento correspondentes ao curso 2023/24 nun acto
A Universidade de Santiago entregou os premios extraordinarios de doutoramento correspondentes ao curso 2023/24 nun acto
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

“Cada tese doutoral amplía, aínda que sexa nunha pequena parte, o que sabemos sobre o mundo”. Deste xeito definía a reitora da Universidade de Santiago, Rosa M. Crujeiras, o resultado do esforzo das doutoras e doutores que este martes recolleron o premio extraordinario á excelencia que lles concede a USC.

Na cerimonia en recoñecemento aos mellores doutoramentos interviñeron ademais a directora da Escola de Doutoramento Internacional da USC (EDIUS), María Isabel Neira Gómez; a vicerreitora de Ordenación Académica e Oferta, María de los Reyes Laguna Francia; e Julia Rey Brandariz, doutora pola USC no Programa de Doutoramento en Epidemioloxía e Saúde Pública, e premio extraordinario da área de Ciencias da Saúde nesta convocatoria 2023/24.

Para Crujeiras, “este é un dos actos académicos máis fermosos que celebramos ao longo do curso, porque non recoñecemos só un excelente expediente académico nin unha tese doutoral especialmente destacada senón o valor dunha etapa de formación que representa a máxima expresión do compromiso dunha universidade co coñecemento”. “É tamén -dixo- un recoñecemento a anos de dedicación, de estudo, de preguntas sen resposta inmediata, de resultados que ás veces chegaron despois de moitos intentos e de aprendizaxe constante”.

O VI Congreso INNOVATIA 8.3 abordou na USC os avances e retos da transferencia de coñecemento e do emprendemento con perspectiva de xénero

A USC acolle o VI Congreso Innovatia 8.3 para impulsar o emprendemento con perspectiva de xénero

Más información

“Formar unha doutora ou un doutor -advertiu a reitora- non consiste unicamente en transmitir coñecementos nin en ensinar unha metodoloxía de investigación. Significa incorporar unha persoa a unha comunidade internacional que comparte unha maneira de entender a ciencia: desde o rigor, desde a curiosidade intelectual, desde o contraste permanente das ideas e desde o compromiso co coñecemento como un ben común”.

Rematou o discurso diante as persoas premiadas, das súas directoras e directores de tese e de familiares e achegados cun reto e un desexo: “Temos a responsabilidade de crear as mellores condicións posibles para que o talento queira quedar, medrar e desenvolver aquí os seus proxectos, e temos tamén a responsabilidade de seguir defendendo, diante das administracións e da sociedade, que investir nas persoas que investigan non é un gasto senón unha das decisións máis intelixentes que un país pode tomar”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental permitió dar a conocer experiencias impulsadas por el Sergas y reforzar el intercambio de proyectos innovadores entre comunidades autónomas

Santiago reúne a expertos de toda España para compartir buenas prácticas en salud mental
Redacción
Bouza

O PSdeG denuncia que a Xunta recomenda aos pacientes de Conxo levar o seu propio ventilador
Redacción
A Universidade de Santiago entregou os premios extraordinarios de doutoramento correspondentes ao curso 2023/24 nun acto

A USC recoñece a excelencia das mellores teses de doutoramento do curso 2023/24
Redacción
O programa de Airas Nunes Aula de Cámara combina formación especializada para novos intérpretes cun ciclo de concertos de acceso libre en diferentes espazos culturais

Airas Nunes Aula de Cámara leva seis concertos gratuítos a distintos espazos de Santiago
Adriana Quesada