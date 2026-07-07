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Santiago de Compostela

Santiago reúne a expertos de toda España para compartir buenas prácticas en salud mental

La capital acogió la III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental, en la que mostró iniciativas en atención psicológica a jóvenes, salud mental infantojuvenil y medicina personalizada

Redacción
07/07/2026 18:00
La III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental permitió dar a conocer experiencias impulsadas por el Sergas y reforzar el intercambio de proyectos innovadores entre comunidades autónomas
La III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental permitió dar a conocer experiencias impulsadas por el Sergas y reforzar el intercambio de proyectos innovadores entre comunidades autónomas
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Galicia destaca su trabajo en atención a la salud mental de la juventud en el marco de la III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental, de alcance estatal, celebrada estos lunes y martes en Santiago de Compostela.

El encuentro, organizado por la Subdirección General de Atención a la Salud Mental del Servicio Gallego de Salud, reunió este lunes y martes en la capital gallega expertos de todas las comunidades, que intercambiaron experiencias innovadoras, programas e intervenciones de salud mental en el ámbito sanitario.

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Visita a la Unidad de Atención Psicológica de la USC

El programa de la jornada de hoy comenzó con la visita a la Unidad de Atención Psicológica de la Universidad de Santiago de Compostela, con el objetivo de conocer de primera mano la colaboración entre el Servicio Gallego de Salud y las universidades gallegas que establece un protocolo común de acompañamiento psicológico al estudiantado universitario.

Con esta iniciativa se busca reforzar la prevención, la detección temprana, la continuidad asistencial y la coordinación entre el servicios universitarios y el sistema sanitario público.

Conocer de primera mano el funcionamiento de la Unidad de Atención Psicológica y las primeras evidencias de la puesta en marcha de este modelo constituye una oportunidad de especial interés para avanzar en este ámbito, especialmente en un colectivo como el universitario, considerado prioritario en el nuevo Plan Estratégico de Salud Mental de Galicia 2026-2030, que se presentará en breve.

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Unidad de salud mental de la infancia y la adolescencia del CHUS

Los participantes en el encuentro también conocieron esta mañana la Unidad de Salud Mental de la Infancia y de la Adolescencia (USMIA) del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, donde recién se completó una actuación de humanización y mejora de los espacios y del mobiliario, orientada a crear un ambiente más acogedor, funcional y adaptado a las necesidades de los niños, adolescentes y sus familias.

La intervención realizada combinó criterios de humanización, seguridad, accesibilidad y confort ambiental, contribuyendo así a mejorar la experiencia de los pacientes y su bienestar emocional durante la espera.

Ángel Carracedo durante el transcurso de estas jornadas
Ángel Carracedo durante el transcurso de estas jornadas
Xunta

Fundación Pública de Medicina Genómica

La jornada finalizó con una visita a la Fundación Pública de Medicina Genómica, donde se está desarrollando un proyecto innovador que permite integrar la información genética de los pacientes en la selección y ajuste de los tratamientos psicofarmacológicos, con el objetivo de favorecer una medicina más personalizada.

Su potencial radica en optimizar la respuesta terapéutica, reducir el tiempo necesario para encontrar el tratamiento más idóneo e incrementar la seguridad, al disminuir el riesgo de efectos adversos y de interacciones farmacológicas, contribuyendo así a una atención más eficaz y de mayor calidad para las personas con trastornos mentales.

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