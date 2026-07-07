Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

O PSdeG denuncia que a Xunta recomenda aos pacientes de Conxo levar o seu propio ventilador

Aitor Bouza critica a falta de climatización no Hospital de Conxo e anuncia iniciativas no Parlamento para reclamar que rematen as obras e se garantan condicións dignas para pacientes e familiares

Redacción
07/07/2026 17:52
Bouza
O secretario xeral do PSdeG de Santiago e deputado no Parlamento de Galicia, Aitor Bouza
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

O secretario xeral do PSdeG de Santiago e deputado no Parlamento de Galicia, Aitor Bouza, denunciou este martes a situación que, segundo afirma, están a sufrir pacientes e familiares no Hospital de Conxo polas altas temperaturas rexistradas nas habitacións, unha circunstancia que atribúe á falta de climatización do centro.

Bouza asegurou que a área sanitaria de Santiago-Barbanza "volve ser noticia por malas noticias" e criticou as condicións nas que permanecen as persoas ingresadas. Segundo indicou, nalgúns cuartos chegarían a rexistrarse temperaturas de ata 30 graos.

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, María Rozas, presentó las novedades de la convocatoria de becas de comedor

Santiago abre o prazo para solicitar as axudas a menores con celiaquía e necesidades terapéuticas

Más información

O dirixente socialista censurou que a Xunta continúe presentando as obras de climatización como practicamente rematadas cando, ao seu xuízo, a realidade demostra que seguen sen resolver un problema que afecta directamente ao benestar dos pacientes.

Ademais, acusou á Consellería de Sanidade de recomendar aos pacientes que leven o seu propio ventilador como solución provisional, unha medida que cualificou de "absolutamente vergoñenta" por considerar que traslada aos usuarios unha responsabilidade que corresponde á Administración.

La concejala del PP de Santiago, Olaya Otero

El PP denuncia el retraso en el pago de las subvenciones municipales al comercio local

Más información

Ante esta situación, Bouza anunciou que o PSdeG levará o asunto ao Parlamento de Galicia para reclamar que as obras de climatización se completen "canto antes" e garantir que "o sistema de climatización sexa unha realidade e non só unha promesa".

O deputado tamén advertiu de que non pode haber "pacientes de primeira e pacientes de segunda" e reclamou ao Goberno galego que actúe con urxencia para asegurar unha atención sanitaria "en condicións dignas" no Hospital de Conxo.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

La III Jornada de Buenas Prácticas en Salud Mental permitió dar a conocer experiencias impulsadas por el Sergas y reforzar el intercambio de proyectos innovadores entre comunidades autónomas

Santiago reúne a expertos de toda España para compartir buenas prácticas en salud mental
Redacción
Bouza

O PSdeG denuncia que a Xunta recomenda aos pacientes de Conxo levar o seu propio ventilador
Redacción
A Universidade de Santiago entregou os premios extraordinarios de doutoramento correspondentes ao curso 2023/24 nun acto

A USC recoñece a excelencia das mellores teses de doutoramento do curso 2023/24
Redacción
O programa de Airas Nunes Aula de Cámara combina formación especializada para novos intérpretes cun ciclo de concertos de acceso libre en diferentes espazos culturais

Airas Nunes Aula de Cámara leva seis concertos gratuítos a distintos espazos de Santiago
Adriana Quesada