La Xunta destina 1,4 millones para reforzar la atención y la seguridad de los peregrinos en Santiago

Los acuerdos permitirán mantener y reforzar los servicios de atención al peregrino y los sistemas de seguridad de la Catedral de Santiago y de la Oficina de Acogida

La Xunta, a través de Turismo de Galicia, ha firmado con la Fundación Catedral de Santiago y la S.A.M.I Catedral dos convenios para la atención y seguridad a los peregrinos que llegan a la capital gallega.

La rúbrica ha tenido lugar este lunes, en la Oficina de Acogida al Peregrino, entre el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, y el director de la Fundación Catedral de Santiago, Daniel Lorenzo Santos.

Los acuerdos tienen un presupuesto de 1,4 millones de euros con el objetivo de preparar Santiago de cara al Xacobeo 2027. Los convenios permitirán reforzar la seguridad en la Catedral, en la Casa do Deán y en la Oficina de Atención al Peregrino, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente y una mejor información a los peregrinos.

Así, Merelles ha explicado que este convenio es "un ejemplo de colaboración" que la Xunta sostiene desde el anterior Xacobeo y permite mantener la seguridad de la Catedral y del centro de acogida al peregrino, que es "un ejemplo de gestión".

"En esta jornada, probablemente pasen por este centro más de 2.500 peregrinos y la gestión es perfectamente fluida y permite que la tramitación de la compostela sea flexible", ha señalado Merelles.

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Ante la gran afluencia de peregrinos, en un momento en el que el Camino está en "su máximo esplendor", son necesarias medidas para gestionar y para que la experiencia del peregrino sea "la mejor posible" y que tenga una estancia "fluida".

"Todo lo que sea apostar por la gestión de los flujos es muy positivo para vecinos, visitantes y peregrinos estén cómodos", ha subrayado Merelles.

Asimismo, ha hecho referencia a la "apuesta" por parte de la Iglesia y de la Administración autonómica para que el Camino "sea cada vez más desestacionalizado en el tiempo".

Merelles también ha recordado que la Xunta está instalando un sistema para monitorizar el número de personas que hacen el Camino. "Hay 18 sensores en el Camino Francés y en los Caminos del Norte y Primitivo y vamos a instalar otros 25 para que en 2027, año Xacobeo, ya estén disponibles para hacer una medición de las personas que realmente hacen el Camino, ya que muchas de ellas no reciben la compostela porque ya lo hicieron antes", ha detallado.

Por su parte, Daniel Lorenzo ha detallado que estos dos convenios permiten mantener el sistema de seguridad en la catedral y el funcionamiento del edificio de acogida al peregrino.

El objetivo es "evitar" que el edificio de acogida al peregrino tenga "carencias" que vuelvan "lenta, difícil o complicada" la gestión de a su actividad, así como la seguridad dentro del templo compostelano. Además, el documento "garantiza" que los peregrinos, visitantes y fieles, "una vez pasen las puertas de la catedral" tengan un sistema que le ofrezca comodidad.