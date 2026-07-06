El TSXG avala la regulación de los pisos turísticos impulsada por el Concello de Santiago

El fallo, ya firme al no presentarse recurso de casación, respalda la modificación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Santiago en 2023

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dado la razón al Ayuntamiento de Santiago en el procedimiento contencioso contra la aprobación definitiva de la modificación del título 3 del PXOM para la regulación de usos turísticos, promovido por Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia).

Los hechos se remontan a 16 de febrero de 2023, cuando el Ayuntamiento de Santiago aprobó una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para prohibir la instalación de pisos turísticos en la zona vieja y calles próximas. Además, establecía limitaciones en barrios como el Ensanche.

Según ha recordado la portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, Aviturga presentó un recurso ese mismo año, admitido por el TSXG, fundamentándolo en la falta de informes de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y de la Delegación del Gobierno.

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También, la entidad se refería a la ausencia de motivación para definir la actividad de vivienda de uso turístico como actividad de hospedaje considerando un intromisión en competencias autonómicas.

La Sala rechazó todos estos fundamentos y resolvió que dichos informes no eran preceptivos porque la modificación del PXOM no altera las determinaciones del plan vigente en materia aeronáutica ni tampoco queda aclarado en qué podría afectar la falta del informe de la delegación del Gobierno.

Con todo, ha concluido que la correspondencia de las viviendas de uso turístico al uso de hospedaje es la adecuada y está de acuerdo con la normativa.

Ahora, finalizado el plazo para presentar un posible recurso de casación, la sentencia fue ya declarada firme mediante un decreto con fecha del 25 de junio.