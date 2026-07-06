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Santiago de Compostela

Rueda ve a Borja Verea "cada vez más cerca" de la Alcaldía de Santiago tras la candidatura de Pedro Blanco

El presidente de la Xunta afirma que siente "aprecio personal" por el delegado del Gobierno, aunque considera que el PP representa la alternativa de estabilidad para gobernar la ciudad

Agencias
06/07/2026 16:15
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, comparece ante los medios tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico
Alfonso Rueda valoró la candidatura de Pedro Blanco a la Alcaldía de Santiago y defendió que Borja Verea es la opción con más posibilidades
Europa Press/Archivo
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El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ha dicho tener "aprecio personal" hacia el delegado del Gobierno y candidato del PSOE a la alcaldía de Santiago, Pedro Blanco, al ser una persona "muy respetuosa institucionalmente". No obstante, deja claro que: "Yo cada vez veo más cerca las posibilidades de Borja Verea como futuro alcalde de Santiago".

Así se ha expresado a preguntas de la prensa en relación con la designación de Pedro Blanco como candidato socialista en la capital de Galicia.

Pedro Blanco, delegado de goberno no aniversario da organización

Pedro Blanco será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Santiago tras ser el único aspirante en las primarias

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En esta línea, Rueda opina que "no debe ser sencillo" ser delegado del Gobierno de Pedro Sánchez "ni ser candidato" en un lugar como Santiago en el que "todos" conocen "la evolución que tuvo el PSOE durante esta legislatura y en los últimos años".

"Me sorprendió que el actual líder del PSOE en Santiago no asuma la papeleta", ha dicho en referencia a Aitor Bouza, aunque "cada partido sabrá lo que tiene que hacer".

Por todo ello, el también jefe de filas de los populares gallegos considera que se "refuerza la necesidad de estabilidad y dirección" en el Ayuntamiento de Santiago.

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