La Feria del Automóvil vuelve a As Cancelas del 8 al 11 de julio
El centro comercial reunirá una amplia oferta de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión con condiciones especiales de compra
El Centro Comercial As Cancelas acogerá del 8 al 11 de julio la sexta edición de la Feria del Automóvil, una cita que reunirá en el aparcamiento exterior una amplia selección de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión de distintas marcas.
La feria abrirá en horario de 10.00 a 20.00 horas y ofrecerá modelos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos, además de condiciones especiales de compra, con precios promocionales y opciones de financiación.
El gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás, destacó que "la Feria del Automóvil se ha consolidado como una cita de referencia que acerca a vecinos y visitantes una oferta variada y atractiva, al tiempo que contribuye a impulsar la actividad económica de nuestro entorno".