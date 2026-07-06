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Santiago de Compostela

La Feria del Automóvil vuelve a As Cancelas del 8 al 11 de julio

El centro comercial reunirá una amplia oferta de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión con condiciones especiales de compra

Redacción
06/07/2026 18:43
Feria del automóvil As Cancelas 2
El Centro Comercial As Cancelas celebra la sexta edición de la feria
Cedida
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El Centro Comercial As Cancelas acogerá del 8 al 11 de julio la sexta edición de la Feria del Automóvil, una cita que reunirá en el aparcamiento exterior una amplia selección de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión de distintas marcas.

La feria abrirá en horario de 10.00 a 20.00 horas y ofrecerá modelos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos, además de condiciones especiales de compra, con precios promocionales y opciones de financiación.

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El gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás, destacó que "la Feria del Automóvil se ha consolidado como una cita de referencia que acerca a vecinos y visitantes una oferta variada y atractiva, al tiempo que contribuye a impulsar la actividad económica de nuestro entorno".

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