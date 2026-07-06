La Feria del Automóvil vuelve a As Cancelas del 8 al 11 de julio

El Centro Comercial As Cancelas celebra la sexta edición de la feria Cedida

El Centro Comercial As Cancelas acogerá del 8 al 11 de julio la sexta edición de la Feria del Automóvil, una cita que reunirá en el aparcamiento exterior una amplia selección de vehículos nuevos, de kilómetro cero y de ocasión de distintas marcas.

La feria abrirá en horario de 10.00 a 20.00 horas y ofrecerá modelos adaptados a diferentes necesidades y presupuestos, además de condiciones especiales de compra, con precios promocionales y opciones de financiación.

El PP denuncia el retraso en el pago de las subvenciones municipales al comercio local Más información

El gerente del Centro Comercial As Cancelas, Javier Nicolás, destacó que "la Feria del Automóvil se ha consolidado como una cita de referencia que acerca a vecinos y visitantes una oferta variada y atractiva, al tiempo que contribuye a impulsar la actividad económica de nuestro entorno".