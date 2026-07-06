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Santiago de Compostela

El PSdeG acusa al gobierno local de dejar caducar el contrato de la Escuela Municipal de Música

Los socialistas reclaman la licitación inmediata del servicio y critican la falta de planificación del ejecutivo de Goretti Sanmartín

Redacción
06/07/2026 15:29
MAbal
La concejala socialista Marta Abal
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La concejala del grupo municipal socialista Marta Abal ha acusado al gobierno de Goretti Sanmartín de dejar caducar el contrato de la Escuela Municipal de Música sin tener preparada una nueva licitación, una situación que, a su juicio, refleja una falta de planificación en la gestión de los principales contratos municipales.

Según explicó la edil, el contrato del servicio finaliza este martes, 7 de julio, sin posibilidad de nuevas prórrogas y sin que, afirma, exista información sobre la licitación del nuevo contrato. Abal recordó que el ejecutivo municipal aprobó el pasado 15 de junio una orden de continuidad para evitar la interrupción del servicio.

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La concejala socialista sostuvo que mantener el contrato en esta situación genera incertidumbre tanto para el alumnado y las familias como para el personal que presta el servicio. "A primeira condición para garantir un servizo público de calidade é que a súa situación contractual estea regularizada", señaló.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista reclama al gobierno local la licitación inmediata del contrato de la Escuela Municipal de Música para garantizar la continuidad del servicio con estabilidad y seguridad jurídica.

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Abal concluyó afirmando que "os servizos públicos deféndense con feitos, con planificación e con boa xestión" y criticó que, en su opinión, el ejecutivo municipal haya dejado caducar un contrato que considera fundamental para la ciudad.

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