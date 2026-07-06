El 'Premier Choir' de Estados Unidos ofrecerá un concierto en Santiago

Premier Choir está Integrado por jóvenes cantantes de entre 13 y 18 años Cedida

La iglesia de Santo Agostiño de Santiago de Compostela acogerá este domingo, 12 de julio, a las 18.30 horas, un concierto del Premier Choir, la formación principal del Portland Symphonic Girlchoir de Estados Unidos, dentro de la gira internacional que llevará al conjunto por diferentes escenarios de Portugal y Galicia.

Integrado por jóvenes cantantes de entre 13 y 18 años seleccionadas mediante un exigente proceso de audición, el coro forma parte de una institución fundada en 1989 en Portland (Oregón), reconocida internacionalmente por su labor educativa y artística en el ámbito de la música coral.

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Bajo la dirección de Roberta Jackson y Debra Burgess, el coro ha desarrollado una amplia trayectoria internacional y ha estrenado más de 40 obras de compositores contemporáneos. En el concierto compostelano estará acompañado por el pianista Lee Melaugh.

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El programa incluirá obras de Giovanni Battista Pergolesi, Bob Chilcott, Rosephanye Powell y John Rutter, además de espirituales afroamericanos, arreglos de canciones tradicionales y composiciones contemporáneas. Entre las piezas previstas figuran A Little Jazz Mass, Still I Rise, Elijah Rock, I Lift My Eyes y Siyahamba. La entrada será libre.