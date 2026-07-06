El PP denuncia el retraso en el pago de las subvenciones municipales al comercio local

La concejala del PP de Santiago, Olaya Otero PP de Santiago

La concejala del Partido Popular de Santiago Olaya Otero ha denunciado el retraso en el pago de las subvenciones competitivas concedidas a las asociaciones de comerciantes de la ciudad correspondientes al ejercicio 2025 y ha reclamado al gobierno local que informe sobre la situación de los expedientes y la fecha prevista para hacer efectivo su abono.

Según la edil popular, la demora está generando incertidumbre y dificultades de planificación para las entidades beneficiarias, que utilizan estas ayudas para desarrollar campañas de promoción y dinamización del comercio de proximidad.

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Otero aseguró que "non ten sentido que o goberno de BNG e CA aprobe unhas subvencións e, moitos meses despois, as entidades sigan sen percibir uns fondos cos que contaban para desenvolver a súa actividade", y sostuvo que esta situación está provocando problemas de organización y gestión a las asociaciones de comerciantes.

Por ello, el PP insiste en pedir al ejecutivo municipal que aclare en qué situación administrativa se encuentran los expedientes de pago y cuándo prevé abonar las ayudas.

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La concejala popular afirmó además que "o comercio local non pode seguir pagando as consecuencias da falta de dilixencia do goberno nacionalista" y recordó que, durante el mandato encabezado por Martiño Noriega, la entonces concejala Marta Lois tuvo que pedir disculpas por retrasos en el pago de subvenciones destinadas al comercio local.