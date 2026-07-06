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Santiago de Compostela

El PP denuncia el retraso en el pago de las subvenciones municipales al comercio local

Los populares reclaman al gobierno de BNG y Compostela Aberta que aclare cuándo abonará las ayudas correspondientes a 2025

Redacción
06/07/2026 13:20
La concejala del PP de Santiago, Olaya Otero
La concejala del PP de Santiago, Olaya Otero
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La concejala del Partido Popular de Santiago Olaya Otero ha denunciado el retraso en el pago de las subvenciones competitivas concedidas a las asociaciones de comerciantes de la ciudad correspondientes al ejercicio 2025 y ha reclamado al gobierno local que informe sobre la situación de los expedientes y la fecha prevista para hacer efectivo su abono.

Según la edil popular, la demora está generando incertidumbre y dificultades de planificación para las entidades beneficiarias, que utilizan estas ayudas para desarrollar campañas de promoción y dinamización del comercio de proximidad.

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Otero aseguró que "non ten sentido que o goberno de BNG e CA aprobe unhas subvencións e, moitos meses despois, as entidades sigan sen percibir uns fondos cos que contaban para desenvolver a súa actividade", y sostuvo que esta situación está provocando problemas de organización y gestión a las asociaciones de comerciantes.

Por ello, el PP insiste en pedir al ejecutivo municipal que aclare en qué situación administrativa se encuentran los expedientes de pago y cuándo prevé abonar las ayudas.

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La concejala popular afirmó además que "o comercio local non pode seguir pagando as consecuencias da falta de dilixencia do goberno nacionalista" y recordó que, durante el mandato encabezado por Martiño Noriega, la entonces concejala Marta Lois tuvo que pedir disculpas por retrasos en el pago de subvenciones destinadas al comercio local.

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