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Santiago de Compostela

La Diputación compra la antigua Cámara de Comercio para abrir una nueva sede en Santiago

El edificio de San Pedro de Mezonzo, adquirido por 850.000 euros, albergará una oficina tributaria, un espacio de coworking, un auditorio y salas de formación

Agencias
06/07/2026 17:30
La nueva sede de la Diputación de A Coruña en Santiago centralizará servicios administrativos y espacios para actividades económicas, sociales y culturales
La nueva sede de la Diputación de A Coruña en Santiago centralizará servicios administrativos y espacios para actividades económicas, sociales y culturales
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La Diputación de A Coruña ha adquirido las antiguas instalaciones de la Cámara de Comercio de Santiago para abrir la nueva sede de la institución provincial en la ciudad, además de hacer lo propio con otro en Ferrol.

El inmueble de Santiago, adquirido por 850.000 euros, está situado en la calle San Pedro Mezonzo y albergará una oficina de impuestos, un espacio de coworking, un auditorio, una sala de formación y espacios institucionales.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, ha destacado que este nuevo espacio permitirá "acercar la Diputación Provincial a los ciudadanos, ofrecer servicios útiles y abrir la institución a la actividad económica, social y cultural".

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Por otra parte, el organismo coruñés acaba de adjudicar el contrato de adquisición del inmueble que albergará su nueva sede institucional en Ferrol.

El contrato se adjudicó a la empresa Nuvoo 21 SL por un importe de 930.000 euros, "lo que supone un ahorro de 195.300 euros respecto al presupuesto máximo previsto para esta acción". El inmueble elegido es el antiguo edificio Banesto, situado en el número 12 de la calle Rubalcava, esquina con la calle Magdalena, en una ubicación céntrica del barrio Magdalena.

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