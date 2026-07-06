Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Compostela acolle esta semana o II Encontro Internacional de Soundpainting con concertos e obradoiros

A programación desenvolverase do 7 ao 10 de xullo en distintos espazos da cidade e reunirá artistas internacionais arredor desta linguaxe de creación colectiva en tempo real

Redacción
06/07/2026 18:30
O encontro inclúe actuacións abertas ao público en catro espazos de Santiago e obradoiros especializados impartidos por referentes internacionais do soundpainting
O encontro inclúe actuacións abertas ao público en catro espazos de Santiago e obradoiros especializados impartidos por referentes internacionais do soundpainting
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Santiago de Compostela está a piques de converterse, por segundo ano consecutivo, nun espazo de referencia para a creación multidisciplinar en tempo real coa celebración do II Encontro Internacional de Soundpainting Compostela, que se desenvolverá en distintos puntos da cidade entre o 7 e o 10 de xullo.

Durante catro días, artistas e participantes de distintas disciplinas compartirán experiencias arredor do soundpainting, unha linguaxe de signos que permite crear composicións colectivas en directo a través da interacción entre quen dirixe e quen interpreta. Esta ferramenta, desenvolvida polo compositor Walter Thompson e difundida internacionalmente desde hai décadas, continúa gañando presenza en ámbitos tan diversos como a música, a danza, o teatro, a performance ou as artes visuais.

O encontro arrancará cunha programación que combina formación e exhibición artística. As noites estarán reservadas para as actuacións abertas da man de Agora Guerrilla. Comezarán o 7 de xullo na Casa das Crechas, seguirán o 8 de xullo na Borriquita de Belém e o 9 de xullo no Café Camalea, sempre ás 21.00 horas. Serán encontros nos que artistas e participantes no Encontro experimentarán coa creación instantánea diante do público, convertendo cada actuación nun acontecemento irrepetible.

O Delas Fest desenvolverase entre os meses de xullo e agosto con catro intervencións murais

O Delas Fest levará catro novos murais feministas a Santiago, Brión e Negreira este verán

Más información

Os días 8, 9 e 10 de xullo, a Sede da SGAE acollerá os obradoiros gratuítos de iniciación ao soundpainting, Estes talleres, que esgotaron hai semanas as prazas dispoñibles, serán impartidos por Eric Chapelle, Johan Sabbe, Angélique Cormier e Xacobe Martínez Antelo, referentes internacionais desta linguaxe para a  creación en tempo real.

O peche do encontro terá lugar o 10 de xullo ás 19.00 horas na Casa das Máquinas, cun concerto da Orquestra Galega de Liberación, anfitrioa do proxecto e principal impulsora desta iniciativa en Galicia, acompañada das e dos artistas participantes nos obradoiros e de soundpainters convidados.

O II Encontro Internacional de Soundpainting Compostela reforza así a aposta por formatos innovadores que favorecen a participación, o diálogo entre disciplinas e a creación colectiva, consolidando a cidade como un espazo aberto á experimentación artística contemporánea.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

O VI Congreso INNOVATIA 8.3 abordou na USC os avances e retos da transferencia de coñecemento e do emprendemento con perspectiva de xénero

A USC acolle o VI Congreso Innovatia 8.3 para impulsar o emprendemento con perspectiva de xénero
Redacción
Jesús Sanmartín tomou posesión dun novo mandato de seis anos como decano da Facultade de Química da USC

Jesús Sanmartín inicia un novo mandato á fronte da Facultade de Química cun plan para modernizar instalacións e titulacións
Redacción
Feria del automóvil As Cancelas 2

La Feria del Automóvil vuelve a As Cancelas del 8 al 11 de julio
Redacción
O encontro inclúe actuacións abertas ao público en catro espazos de Santiago e obradoiros especializados impartidos por referentes internacionais do soundpainting

Compostela acolle esta semana o II Encontro Internacional de Soundpainting con concertos e obradoiros
Redacción