Tres artistas reúnen sus universos pictóricos en la exposición colectiva 'Trébedes' del Centro Empresarial del Tambre

Una de las pinturas de Nietto que se va poder ver en la exposición Cedida

El Centro Empresarial del Tambre acogerá desde este lunes 6 de julio la exposición colectiva 'Trébedes', una muestra que reúne la obra de los artistas Ehlaba, Lola Sanz y Nietto. La inauguración tendrá lugar a las 19.00 horas y la exposición permanecerá abierta al público hasta el 28 de agosto.

La propuesta reúne tres trayectorias artísticas con lenguajes y sensibilidades diferentes, pero unidas por una misma concepción de la pintura como forma de expresión personal. La muestra combina tres estilos plásticos y conceptuales distintos que dialogan entre sí para conformar un conjunto expositivo marcado por la armonía y la complementariedad.

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El título 'Trébedes' hace referencia al soporte tradicional de tres patas utilizado para colocar recipientes sobre el fuego, una imagen que sirve como metáfora de la unión de tres miradas artísticas que, desde su individualidad, construyen una propuesta común.

La exposición reúne los paisajes de inspiración vegetal de Ehlaba, caracterizados por su simbolismo y su estrecha relación con la naturaleza; las composiciones marinas de Lola Sanz, centradas en transmitir serenidad y equilibrio; y las obras de Nietto, donde el mar, el movimiento, la luz y el viento protagonizan escenas de gran fuerza expresiva.

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La muestra podrá visitarse en la sala de exposiciones del Centro Empresarial del Tambre de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas. Desde la organización recomiendan concertar previamente la visita.