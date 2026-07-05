Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Marta Álvarez reclama á Xunta a cobertura total do persoal de enfermaría do CEE A Barcia

A concelleira non adscrita pide tamén un protocolo de substitucións para garantir a atención sanitaria no centro de cara ao próximo curso.

Redacción
05/07/2026 12:37
Álvarez, Castro, Rosón e Muíños en rolda de prensa
Álvarez, Castro, Rosón e Muíños en rolda de prensa
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

A concelleira non adscrita de Santiago, Marta Álvarez, reclamou á Xunta de Galicia a cobertura total e definitiva do persoal de enfermaría do Centro de Educación Especial (CEE) A Barcia, así como a elaboración dun protocolo urxente de substitucións que garanta a normalidade asistencial de cara ao vindeiro curso escolar.

A edil considera que a incorporación dunha única profesional na segunda semana de xuño, contratada pola Consellería de Educación, resultou "insuficiente para restablecer a normalidade asistencial e educativa". 

Bouza

O PSdeG reclama máis profesorado e persoal de apoio para garantir unha educación inclusiva en Santiago

Más información

Segundo explicou, esta medida só corrixe parcialmente a situación, xa que "a cobertura dunha única praza non substitúe ás dúas profesionais que prestaban servizo anteriormente". Como consecuencia, asegura que cinco estudantes en réxime de internado continúan obrigados a regresar diariamente aos seus domicilios ao rematar as clases por falta de atención sanitaria fóra do horario diúrno.

A reclamación chega despois de varias semanas marcadas pola falta de persoal de enfermaría no centro, unha situación que, segundo lembra Álvarez, obrigou a un mínimo de doce alumnos —dun total de 61 matriculados— a permanecer nos seus domicilios ante a imposibilidade de garantir coidados como a alimentación por sonda, a administración de medicación ou a supervisión de tratamentos.

As familias afectadas denunciaron publicamente o impacto desta situación tanto no desenvolvemento educativo dos menores como na conciliación familiar. Pola súa banda, as concelleiras non adscritas sosteñen que "a atención de enfermaría en centros de educación especial non constitúe un servizo accesorio, senón un recurso imprescindible para garantir o acceso efectivo á educación do alumnado con necesidades sanitarias complexas", e advirten de que a falta destes profesionais "vulnera principios básicos de igualdade de oportunidades e inclusión".

La caminata solidaria 'Talk for Dementia 2026', impulsada por Agadea, reunió este jueves en Santiago a personas afectadas, familiares, cuidadores y profesionales

La andaina 'Talk for Dementia 2026' recorre Santiago para visibilizar la demencia y apoyar a las familias afectadas

Más información

Marta Álvarez lembrou tamén que o Pleno da Corporación de Santiago aprobou na última sesión ordinaria de xuño unha proposición presentada polas concelleiras non adscritas para instar á Xunta de Galicia a asumir as súas competencias e garantir a cobertura do servizo de enfermaría no CEE A Barcia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Álvarez, Castro, Rosón e Muíños en rolda de prensa

Marta Álvarez reclama á Xunta a cobertura total do persoal de enfermaría do CEE A Barcia
Redacción
María_Camiño_Noia_Campos

Camiño Noia recibe la Cornamusa de Honra del Festival Atlántica por su labor en la conservación del cuento tradicional gallego
Redacción
Pintura Nietto

Tres artistas reúnen sus universos pictóricos en la exposición colectiva 'Trébedes' del Centro Empresarial del Tambre
Redacción
GRAF1055. SANTIAGO DE COMPOSTELA, 04/07/2026.- Mohamed Safa (c) preside la Asociación Palestino-Galega FALASTIN, que ha sido presentada este sábado en Santiago de Compostela. EFE/ Xoán Rey

Nace en Santiago la asociación Falastín para apoyar a la comunidad palestina en Galicia
EFE