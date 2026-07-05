El PSdeG reclama la recuperación de las pistas municipales de tenis de Rodríguez de Viguri

La concejala socialista Marta Abal

El Grupo Municipal Socialista de Santiago reclamó al gobierno local la recuperación de las pistas municipales de tenis de Rodríguez de Viguri, después de que el último pleno aprobase una iniciativa impulsada por el PSdeG para acometer esta actuación.

La concejala socialista Marta Abal aseguró que el ejecutivo de Goretti Sanmartín "xa non ten escusas para actuar" y denunció que Santiago sigue sin contar con instalaciones públicas suficientes para la práctica del tenis. Según indicó, las pistas de Sar y las de la Universidade no son capaces de absorber la demanda existente, mientras que las únicas pistas municipales de acceso libre permanecen cerradas y deterioradas.

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Abal recordó además que el proyecto para rehabilitar estas instalaciones ya había sido aprobado en 2023, aunque, según explicó, solo se ejecutó una primera fase y la segunda nunca llegó a licitarse. "O máis grave é que non partimos de cero", afirmó.

La iniciativa socialista plantea acondicionar de forma integral las tres pistas de Rodríguez de Viguri, actualizar el proyecto original para adaptarlo a las necesidades actuales y estudiar la instalación de una cubierta que permita su uso durante todo el año. Asimismo, propone buscar financiación de otras administraciones si el Ayuntamiento no dispone de recursos suficientes.

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La concejala sostuvo que la falta de estas instalaciones perjudica a clubes como el Camiño Stellae, que, según señaló, se ve obligado a desplazarse a otros municipios para entrenar. Por ello, reclamó al gobierno municipal que cumpla el acuerdo aprobado: "Tócalles poñerse a traballar, cumprir o acordo aprobado e facer realidade unha actuación moi necesaria para os clubs e para toda a cidadanía".