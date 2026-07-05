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Santiago de Compostela

Camiño Noia recibe la Cornamusa de Honra del Festival Atlántica por su labor en la conservación del cuento tradicional gallego

El certamen reconoce la trayectoria de la investigadora y filóloga por su contribución al estudio, preservación y difusión internacional de la literatura oral gallega

Redacción
05/07/2026 12:20
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Catedrática de Filología Gallega y Portuguesa de la Universidad de Vigo, Camiño Noia es una de las principales especialistas en tradición oral de Galicia
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El Festival Internacional de Narración Oral Atlántica ha concedido la Cornamusa de Honra 2026 a la investigadora, filóloga y profesora Camiño Noia Campos, en reconocimiento a su trayectoria en la investigación, conservación y difusión de la literatura oral gallega, especialmente del cuento tradicional.

La distinción fue entregada este sábado en la Colegiata de Santa María a Real de Sar, en Santiago de Compostela, antes de la representación de 'Phantasmas familiares, santos e aparecidos', protagonizada por Quico Cadaval, con la que el festival puso fin a su programación en la capital gallega.

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Catedrática de Filología Gallega y Portuguesa de la Universidad de Vigo, Camiño Noia es una de las principales especialistas en tradición oral de Galicia. A lo largo de su carrera ha dedicado buena parte de su labor investigadora a recopilar, analizar y clasificar los cuentos populares gallegos, contribuyendo a preservar un patrimonio transmitido durante siglos de forma oral.

Entre sus principales aportaciones destaca el 'Catálogo Tipolóxico do conto galego de Tradición Oral', una obra de referencia que reúne cientos de relatos recopilados en distintas comarcas gallegas y los clasifica siguiendo los principales sistemas internacionales de catalogación del cuento folclórico.

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La directora del Festival Atlántica, Soledad Felloza, destacó que el trabajo de la investigadora "foi decisivo para situar o conto tradicional galego no contexto dos grandes estudos internacionais sobre literatura oral", permitiendo poner en valor la riqueza y singularidad del patrimonio narrativo gallego.

Con esta distinción, el festival reconoce la aportación de Camiño Noia a la conservación del patrimonio inmaterial y reivindica el papel de la investigación como herramienta fundamental para mantener viva la tradición oral gallega y acercarla a nuevas generaciones de investigadores y narradores.

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