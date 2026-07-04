Nace en Santiago la asociación Falastín para apoyar a la comunidad palestina en Galicia

Mohamed Safa preside la Asociación Palestino-Galega FALASTIN, que ha sido presentada este sábado en Santiago de Compostela EFE

La asociación Falastín, de apoyo a la comunidad palestina asentada en Galicia y de reciente constitución, ha sido presentada esta tarde en Santiago de Compostela.

El nuevo colectivo nace con la finalidad de promover, preservar, coordinar y desarrollar iniciativas dirigidas a la comunidad palestina asentada en la comunidad autónoma gallega, como la difusión de su cultura, de su historia y de la realidad actual de Palestina.

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Otro de los objetivos de Falastin será el fortalecimiento de los vínculos e intereses comunes entre la comunidad palestina, la sociedad gallega y sus instituciones.

Durante el acto, miembros de la junta directiva de Falastín presentaron los objetivos fundacionales de la asociación y pusieron de manifiesto que esta responde a una necesidad compartida por la comunidad palestina de contar con una organización estable que canalice el trabajo colectivo, favorezca el encuentro entre las familias palestinas residentes en Galicia y sirva como punto de referencia para las futuras generaciones.

En el acto de presentación de la citada asociación han intervenido la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, y miembros de la junta directiva de la asociación.

También han asistido representantes de partidos políticos, de organizaciones sindicales y de entidades del tejido asociativo y solidario gallego.