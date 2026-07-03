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Santiago de Compostela

Santiago proyectará este verano seis grandes óperas grabadas en escenarios al aire libre de todo el mundo

Cines Compostela ofrecerá entre julio y septiembre una nueva edición del ciclo óh!pera Summer

Redacción
03/07/2026 15:43
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Una escena de la ópera Otello
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Cines Compostela acogerá entre el 9 de julio y el 17 de septiembre la cuarta edición de óh!pera Summer, un ciclo que llevará a la gran pantalla seis producciones operísticas filmadas en algunos de los escenarios al aire libre más espectaculares del mundo.

La programación reúne títulos como 'Tosca', 'Aida',' Otello', 'Andrea Chénier', 'Carmen' y 'Nabucco', grabados en festivales y espacios emblemáticos como el Macerata Opera Festival, el Teatro Greco de Taormina, el Festival de Salzburgo, el Festival de Bregenz, St. Margarethen y la Arena di Verona.

A exposición terá lugar na Sala Isaac Díaz Pardo, onde se revisará a representación da muller a través dunha proposta crítica, política e de gran valor documental

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Las proyecciones, en formato Event Cinema, se celebrarán cada dos jueves y permitirán al público disfrutar de estas producciones en pantalla grande durante un tiempo limitado.

El ciclo comenzará el 9 de julio con 'Tosca', de Giacomo Puccini, y continuará el 23 de julio con 'Aida', de Giuseppe Verdi. En agosto se proyectarán 'Otello' (6 de agosto) y 'Andrea Chénier' (20 de agosto), mientras que septiembre cerrará la programación con Carmen (3 de septiembre) y Nabucco (17 de septiembre).

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Según explica María Cazorla, directora comercial de Versión Digital, organizadora del certamen, la iniciativa busca ofrecer "una experiencia de gran formato" que permita disfrutar en el cine de producciones concebidas para grandes escenarios internacionales.

La edición de 2026 llegará a 55 cines de 47 localidades españolas, entre ellas Santiago de Compostela.

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